Guevara: Nach Crash in Jerez motiviert für Le Mans

Izan Guevara (Pramac Yamaha) hatte im Moto2-Rennen in Jerez einen schmerzhaften Zusammenstoß mit David Alonso. Die Nachwirkungen spürt er immer noch, in Le Mans will er erneut in der Spitzengruppe kämpfen.

Im Moto2-Rennen in Jerez wurde Pramac-Yamaha-Pilot Izan Guevara in der fünften Runde in der letzten Kurve von David Alonso (Team Aspar) ins Aus befördert. Der Sturz blieb für den Moto3-Weltmeister von 2022, der zuvor auf der aussichtsreichen neunten Position lag, nicht ohne Folgen: Er klagte über Schmerzen in seinem linken Fuß. Zunächst bestand der Verdacht, dass er sich einen Haarriss im Knochen zugezogen hatte. Nach mehreren weiteren Untersuchungen in seiner spanischen Heimat konnte jedoch Entwarnung gegeben werden – jegliche Art von Fraktur wurde ausgeschlossen.

Beim Moto2-Wochenende in Le Mans wird Guevara somit am Start sein – sofern er beim obligatorischen medizinischen Check vor Ort am Donnerstag von den Ärzten grünes Licht erhält. Auch wenn ihn sein Fuß noch etwas einschränkt, ist der 20-Jährige entschlossen, beim Frankreich-GP um Top-Positionen zu kämpfen.

«Ich bin optimistisch und glaube, dass ich grünes Licht für den Start bekommen werde, denn ich habe in den letzten Tagen hart trainiert und an der Verbesserung der Beweglichkeit meines linken Fußes gearbeitet», betonte Guevara. «Wir haben einen starken Moment hinter uns, in dem wir die Ergebnisse unserer harten Arbeit sehen konnten – wir waren in Jerez in der Spitzengruppe dabei. Wir hatten dort ein konstantes Wochenende; das ist der Weg, den wir weiterverfolgen müssen. Le Mans ist eine Strecke, die mir wirklich Spaß macht, und ich fühle mich sehr motiviert. Wir sind bereit für ein weiteres großartiges Rennwochenende.»

In der Gesamtwertung liegt Izan Guevara nach fünf Rennen mit 12 Punkten auf Platz 15. Teamkollege Tony Arbolino ist derzeit mit 29 Punkten auf Rang 12 zu finden.

WM-Stand nach 5 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 86 Punkte. 2. Aron Canet 79. 3. Jake Dixon 66. 4. Baltus 53. 5. Ramirez 39. 6. Öncu 37. 7. Agius 37. 8. Moreira 37. 9. Holgado 36. 10. Vietti 34. 11. Lopez 30. 12. Arbolino 29. 13. Arenas 28. 14. Salac 19. 15. Guevara 12.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 108. 2. Boscoscuro 77. 3. Forward 10.