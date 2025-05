Moto2-Pilot Salac: Begeistert von neuem Brünn-Asphalt

Salac nach dem Proberitt in Brünn: Begehrt bei den tschechischen Medien

Filip Salac übte in Brünn auf einem Superbike

Moto2-Fahrer Filip Salac konnte seinen Heimvorteil ausnützen. Der MarcVDS-Racer absolvierte einen ersten Testlauf auf der neu asphaltierten Grand-Prix-Piste von Brünn. Der Tscheche zeigte sich begeistert.

Die MotoGP-WM kehrt in dieser Saison nach fünf Jahren Pause wieder auf den altehrwürdigen Masarykring in Brünn zurück. Das Comeback des GP von Tschechien findet direkt nach dem Sachsenring vom 18. bis 20. Juli statt. Als Bedingung für die Rückkehr der MotoGP-WM mussten in Mähren Umbauten durchgeführt werden. Wichtigstes Update war dabei die Aufbringung einer neuen Asphaltschicht.

Seit 19. Mai ist die Piste mit dem weitläufigen Fahrtechnikzentrum wieder im vollen Alttagsbetrieb. Mit den umfangreichen Asphaltierungsarbeiten wurde bereits im März begonnen. Die letzten Arbeiten sind dann vor einigen Wochen beendet worden – SPEEDWEEK.com berichtete. Nun wirkt der legendäre Ring, der in der Motorrad-WM das Debüt im Jahr 1987 erlebt hat, wieder wie neu.

Einen ersten Funktionstest im Renntrimm absolvierte auf dem neuen Asphalt Moto2-Lokalmatador Filip Salac (23). Der Tscheche aus dem Marc-VDS-Team nutzte die WM-Rennpause in dieser Woche nützte und drehte am gestrigen Donnerstag vor Ort einige Runden. Der Siebte des Silverstone-Grand Prix saß dabei auf einem Yamaha-Superbike im Design seines Teams. Das Medieninteresse beim Pisten-Check war enorm, Salacs Auftritt in Brünn wurde von zahlreichen TV- und Radiostationen begleitet.

Die Arbeiten an der Piste haben etwa 180 Millionen Kronen (7,2 Millionen Euro) verschlungen. Auch die Auslaufzonen wurden in einigen Bereichen erweitert und die Ampel-Systeme erneuert. Salac zeigte sich begeistert von der neuen Auflage: «Der Untergrund ist fantastisch, ruhig, hat keine Wellen und bietet unglaublich viel Grip», so der Dritte des Moto2-Rennens von Motegi 2024.

«Man kann das Bike direkter in Schräglage bringen und das Gas früher öffnen. Man spürt am Hinterrad, wie es einen förmlich nach vorne schiebt. Ich denke, die Rundenrekorde werden in allen Klasen fallen. Ich würde sagen, wir können Verbesserungen um etwa drei Sekunden pro Runde erwarten. Ich habe meine persönlich schnellste Runde in Brünn schon bei meinem zweiten Versuch unterboten.»

Übrigens: Salac holte beim letzten Brünn-Grand Prix im Jahr 2020 in der Moto3-Klasse als Jungspund nach solider Anfangsphase für die Rivagold Snipers nur Platz 25. Ebenfalls beim Shakedown mit dabei war Nachwuchsmann Roman Durdis aus dem Northern Talent Cup.