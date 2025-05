Crash – Desaster für Intact-Pilot Manuel Gonzalez

Das Moto2-Rennen in Silverstone war für Manuel Gonzalez (Intact GP) bereits in der vierten Runde zu Ende. Eine Windböe beförderte ihn und Barry Baltus (Fantic) ins aus. Die WM-Führung behielt er trotzdem.

Für Manuel Gonzalez (Intact GP) hatte das Moto2-Wochenende in Silverstone gut begonnen: Bestzeit und Streckenrekord im Zeittraining am Freitag, im Qualifying am Samstag holte er sich Startplatz 2 – hinter seinem WM-Rivalen Aron Canet (Fantic).

Für den Spanier war beim britischen Grand Prix alles angerichtet für ein weiteres Top-Resultat. Doch es kam anders: Beim Start fabrizierte Gonzalez mit seiner Kalex einen unfreiwilligen Wheelie, er fiel auf Positionen 11 zurück. Danach kämpfte er sich wieder nach vorn, in Runde 3 fuhr er die schnellste Rennrunde. Eine Runde später übertrieb es der WM-Leader in Kurve 6, als er innen Fantic-Pilot Barry Baltus überholen wollte. Er wurde von einer Windböe überrascht und nach außen gedrückt, worauf er mit Baltus kollidierte – das Rennen endete für beide im Kies.

«Es war ein schwieriger Start ins Rennen und ich habe viele Positionen verloren. Dann habe ich versucht, ruhig zu bleiben und Boden gutzumachen, aber auch Fehler zu vermeiden. Aber wegen des starken Windes war es nicht einfach, andere Fahrer zu überholen», meinte Gonzalez nach dem Rennen. «Als ich Baltus überholen wollte, erwischte mich eine Windböe und drückte mich nach außen. Ich konnte also nicht verhindern, dass ich mit ihm kollidierte. Es tut mir leid, dass deswegen auch sein Rennen zerstört war.»

Beide blieben unverletzt, jedoch hat Manuel Gonzalez durch den Crash in Silverstone wertvolle WM-Punkte liegen gelassen. Da Aron Canet den Sieg in Führung liegend auf den letzten Metern noch aus der Hand gab und nur Vierter wurde, blieb der Intact-Pilot in der Gesamtwertung um drei Punkte vorn. «Wir haben viele Punkte verloren, aber das ist keine große Katastrophe, denn wir führen immer noch die Meisterschaft an», hob der 22-Jährige das Positive hervor. «Wir werden auf Aragon hinarbeiten und so weitermachen wie bisher, denn Aragon ist eine wirklich gute Strecke für uns. Trotzdem tut es mir leid für das Team, aber ich gratuliere Senna zu seinem ersten Sieg in der Weltmeisterschaft.»

Teamkollege Senna Agius holte in Silverstone seinen ersten Moto2-Sieg, wodurch das deutsche Intact-Team in Großbritannien doch noch feiern konnte.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 17 Runden in 35:26,390 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,434 sec

3. David Alonso (COL), Kalex, +0,498

4. Aron Canet (E), Kalex , +0,518

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,673

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,820

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,437

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,448

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,565

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +5,070

12. Albert Arenas (E), Kalex, +12,302

13. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +16,315

14. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +18,242

15. Jorge Navarro (E), Forward, +18,359

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 14 Runden zurück

– Barry Baltus (B), Kalex, 14 Runden zurück

– Ivan Ortola (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 108. 3. Jake Dixon 84. 4. Baltus 73. 5. Moreira 70. 6. Agius 64. 7. Vietti 52. 8. Ramirez 46. 9. Arenas 42. 10. Lopez 41. 11. Salac 37. 12. Öncu 37. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 158. 2. Boscoscuro 99. 3. Forward 11.