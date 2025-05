Alonso (3.) gibt zu: «Gab viele Tage der Frustration»

David Alonso führte das Moto2-Rennen in Silverstone für eine kurze Zeit an

Moto3-Weltmeister David Alonso holte in Silverstone sein erstes Moto2-Podium seiner Karriere. Auch der Sieg war in greifbarer Nähe. Mit seiner Leistung konnte er den schwierigen Saisonstart hinter sich lassen.

David Alonso ging vom vierten Startplatz ins Moto2-Rennen in Silverstone. Er erwischte einen guten Start und hielt sich in der Spitzengruppe. Der Kolumbianer zeigte von den ersten Runden an ein hohes Tempo konnte sich rasch gemeinsam mit Aron Canet, Senna Agius, Diogo Moreira und Izan Guevara vom Rest des Feldes absetzen.

Die Top-5 lieferten sich dann bis zur Ziellinie ein enges Duell. Fünf Runden vor Schluss führte der Moto3-Weltmeister das Rennen für kurze Zeit an, es lief aber alles auf eine Entscheidung in der letzten Runde hinaus. Zu Beginn des letzten Umlaufs klebte Alonso am Hinterrad der Kalex von Aron Canet, der Aspar-Pilot jagte den Spanier über Start-Ziel und saß ihm im Nacken – und wartete auf seine Chance. Während sich die beiden im Finish ein erbittertes Duell lieferten, wobei sie sich auch berührten, schlüpften Intact-Pilot Senna Agius und Diogo Moreira (Italtrans) vorbei. Alonso wurde Dritter und hatte im Ziel 0,498 sec Rückstand auf Sieger Agius.

«Wir waren sehr konkurrenzfähig, ich dachte sogar an einen Sieg, aber es war nicht möglich, denn die anderen Fahrer haben viel Erfahrung», musste sich der Moto2-Neuling eingestehen.

Alonso kam in der Moto2-Klasse nur langsam in Schwung – er hatte mit Anpassungsschwierigkeiten an die für ihn neue Kategorie zu kämpfen. Dazu kam, dass er sich im Wintertraining die rechte Schulter auskugelte, wodurch er keine ideale Saisonvorbereitung hatte. Nach den ersten sechs Rennen 2025 hatte er zweimal Platz 11 als beste Saisonresultate vorzuweisen. In der Gesamtwertung lag er vor dem britischen Grand Prix mit 12 Punkten auf Rang 17. «Es war ein schwieriger Saisonstart für mich, ich tat mir schwer, mich an die Moto2 anzupassen. Es gab viele Tage der Frustration, aber nach Silverstone zu kommen, wo ich mein erstes Rennen in der Moto3 gewonnen habe, und hier mein erstes Podium in der Moto2 zu holen... das ist definitiv ein ganz besonderer Ort. Ich widme das Podium dem ganzen Team, denn sie haben mich immer unterstützt und im ersten Teil der Saison haben sie an mich geglaubt, als ich es nicht tat», so der 19-Jährige.

Mit seinem dritten Rang wurde Alonso auch der erste kolumbianische Fahrer, der in der Moto2-WM auf dem Podium stand. In Silverstone konnte Alonso 2023 seinen ersten Sieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft erzielen.

«Es war am Anfang sehr schwer für mich, diesen dritten Platz zu akzeptieren, weil ich dem Sieg sehr nahe war. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es unglaublich», sagte er mit etwas Abstand. «Wenn man bedenkt, woher wir kommen, ist es sehr gut. Mir ist ein guter Start gelungen, ich hatte viele Kämpfe mit anderen Fahrern, was mich in den ersten Runden viel Energie gekostet hat. Ich habe mich heute körperlich nicht gut gefühlt, aber am Ende ist alles gut gelaufen. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder auf dem Podium stehe.»

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 17 Runden in 35:26,390 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,434 sec

3. David Alonso (COL), Kalex, +0,498

4. Aron Canet (E), Kalex , +0,518

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,673

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,820

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,437

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,448

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,565

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +5,070

12. Albert Arenas (E), Kalex, +12,302

13. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +16,315

14. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +18,242

15. Jorge Navarro (E), Forward, +18,359

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 14 Runden zurück

– Barry Baltus (B), Kalex, 14 Runden zurück

– Ivan Ortola (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 108. 3. Jake Dixon 84. 4. Baltus 73. 5. Moreira 70. 6. Agius 64. 7. Vietti 52. 8. Ramirez 46. 9. Arenas 42. 10. Lopez 41. 11. Salac 37. 12. Öncu 37. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 158. 2. Boscoscuro 99. 3. Forward 11.