Diogo Moreira: Nach Platz 2 ein heißer Titelkandidat?

Mit dem zweiten Platz im Moto2-Rennen in Silverstone brachte sich Diogo Moreira im Kampf um den WM-Titel in Position. Er zeigte ein starkes Wochenende und behielt im richtigen Moment einen kühlen Kopf.

Im Moto2-Rennen in Silverstone erzielte Diogo Moreira mit Platz 2 sein erstes Saisonpodium – es war sein zweites in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM.

Schon im Zeittraining am Freitag, wo es um den direkten Einzug ins Q2 ging, zeigte der 21-Jährige mit Platz 4, dass ihm die schnelle und flüssige Strecke in Großbritannien sehr gut liegt. Im Qualifying erzielte er dann die drittschnellste Zeit und stellte damit seine blaue Italtrans-Kalex in die erste Startreihe.

Moreira war auch im Grand Prix am Sonntag stark und lieferte sich mit Aron Canet, Senna Agius, David Alonso und Izan Guevara bis zum Schluss ein enges Duell. Im Finish stritten sich Moto3-Weltmeister David Alonso und Aron Canet um den Sieg. Als sich die beiden in der drittletzten Kurve berührten und etwas weit gingen, nutzten Agius und Moreira die Gelegenheit, um sich vorbeizupressen und als Erster und Zweiter die Ziellinie zu überqueren. Auf den Sieg fehlten dem Fahrer aus Sao Paulo 0,434 sec.

«Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende und wie wir es beendet haben. Das Rennen war sehr schön», freute sich Moreira. «Wir waren schon in der Vergangenheit nahe an diesem Ergebnis dran. Wir haben in die richtige Richtung gearbeitet und unser erstes Podium in dieser Saison erreicht. So können wir weitermachen. Danke an das ganze Team!»

Für Diogo Moreira ist es das fünfte Top-5-Ergebnis in diesem Jahr. In der Gesamtwertung liegt der Brasilianer mit 70 Punkten auf Rang 5. Mit dem starken Auftritt beim britischen Grand Prix brachte er sich im Titelkampf in Stellung.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 17 Runden in 35:26,390 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,434 sec

3. David Alonso (COL), Kalex, +0,498

4. Aron Canet (E), Kalex , +0,518

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,673

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,820

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,437

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,448

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,565

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +5,070

12. Albert Arenas (E), Kalex, +12,302

13. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +16,315

14. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +18,242

15. Jorge Navarro (E), Forward, +18,359

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 14 Runden zurück

– Barry Baltus (B), Kalex, 14 Runden zurück

– Ivan Ortola (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 108. 3. Jake Dixon 84. 4. Baltus 73. 5. Moreira 70. 6. Agius 64. 7. Vietti 52. 8. Ramirez 46. 9. Arenas 42. 10. Lopez 41. 11. Salac 37. 12. Öncu 37. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 158. 2. Boscoscuro 99. 3. Forward 11.