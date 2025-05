Dixon: Schöne Geste an krebskranken Sohn von Guintoli

Das britische Moto2-Ass Jake Dixon war bei seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone an einer schönen Aktion beteiligt, um dem schwerkranken Sohn von Kumpel Sylvain Guintoli zu helfen.

Für Marc VDS-Fahrer Jake Dixon war Silverstone kein gewöhnlicher Heim-Grand-Prix. Der derzeit WM-Dritte der Moto2-Klasse sorgte am vergangenen Wochenende für eine besonders wertvolle Geste. Dixon lud den jüngsten Sohn von TNT-TV-MotoGP-Experte Sylvain Guintoli zu sich in die Box ein. Hintergrund: Der kleine Luca leidet an einer Krebserkrankung und ist dadurch in laufender medizinischer Behandlung.

Beim sechsjährigen Luca wurde im Sommer 2024 Krebs diagnostiziert. Seit dieser Zeit hat sich der Superbike-Weltmeister von 2014 als aktiver Pilot und Testfahrer von den Rennstrecken zurückgezogen, um sich voll und ganz seiner Familie zu widmen. Guintoli ist aktuell nur noch als TV-Experte bei TNT an der Seite von Neil Hodgson zu sehen.

Dixon, der Sieger der Moto2-Rennen in Argentinien und den USA, ließ sich für das Silverstone-Wochenende ein spezielles Helm-Design für Luca anfertigen. Designer war Vater Sylvain Guintoli.

Auf dem Helm ist hinten der Name des kleinen Luca Guintoli zu lesen – dazu war eine Darstellung des kämpfenden Jungen in einer Ritter-Montur lackiert. Oben war über dem Handabdruck von Luca der Slogan zu lesen: «Hol sie dir!» Bei der Präsentation des Helms war die Familie Guintoli umfassend vertreten. Neben Mutter Caroline waren auch vier der fünf Geschwister von Luca in Silverstone mit dabei – die Guintolis haben insgesamt sechs Kinder.

Der Spezial-Helm mit dem Luca-Design wird nun versteigert, der Erlös geht an die Wohltätigkeitsorganisationen «Young Lives vs Cancer» und «Wishes 4 Kids», die von der Familie Guintoli ausgewählt wurden. Dixon ist selbst Familienvater und war emotional: «Ich freue mich sehr, Familien und Kindern helfen zu können, die von schrecklichen Krankheiten betroffen sind», so der Brite. «Bitte seid großzügig, denn der Erlös geht in vollem Umfang an wohltätige Zwecke und trägt dazu bei, möglichst vielen Kindern zu helfen. Der kleine Luca und seine Familie gehen durch so eine harte Zeit. Ich wollte etwas für ihn tun, um sagen zu können: ‘Schaut, ich habe etwas getan!’. Das Design ist unglaublich gut geworden. Es hat mich auch sehr motiviert für das Wochenende.» Am Ende wurde es für Dixon in Silverstone der elfte Rang.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 17 Runden in 35:26,390 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,434 sec

3. David Alonso (COL), Kalex, +0,498

4. Aron Canet (E), Kalex , +0,518

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,673

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,820

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,437

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,448

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,565

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +5,070

12. Albert Arenas (E), Kalex, +12,302

13. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +16,315

14. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +18,242

15. Jorge Navarro (E), Forward, +18,359

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 14 Runden zurück

– Barry Baltus (B), Kalex, 14 Runden zurück

– Ivan Ortola (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 108. 3. Jake Dixon 84. 4. Baltus 73. 5. Moreira 70. 6. Agius 64. 7. Vietti 52. 8. Ramirez 46. 9. Arenas 42. 10. Lopez 41. 11. Salac 37. 12. Öncu 37. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 158. 2. Boscoscuro 99. 3. Forward 11.