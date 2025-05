Aron Canet (4.): «Hatten alles, um zu gewinnen» 30.05.2025 - 10:45 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Aron Canet und David Alonso lieferten sich ein enges Duell

Aron Canet zeigte im Moto2-Rennen in Silverstone eine starke Leistung, die am Ende nicht mit einem Podestplatz belohnt wurde. Mit Rang 4 konnte er in der WM-Tabelle Punkte auf Manuel Gonzalez (Intact GP) gut machen.