Diogo Moreira: Brasilien hat wieder einen GP-Sieger

Diogo Moreira lieferte sich im Moto2-Rennen in Assen mit Aron Canet ein enges Duell. Bis zur vorletzten Runde blieb er hinter seinem Rivalen und lernte. Er nutzte einen Fehler von Canet, um am Ende hauchdünn zu siegen.

Italtrans-Pilot Diogo Moreira erlebte in Assen ein perfektes Moto2-Wochenende. Zunächst sicherte sich der Brasilianer am Samstag die Pole-Position – es war die zweite in Folge, bereits beim Italien-GP war er im Qualifying der Schnellste. Im Rennen am Sonntag wurde er beim Start zunächst von Rookie Ivan Ortola überrumpelt, doch nach einigen Kurven holte er sich die Führung zurück.

In Runde 2 presste sich der bärenstarke Aron Canet (Fantic) an Moreira vorbei. Danach konnten die beiden eine Lücke auf den Rest des Feldes herausfahren –KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü konnte den beiden zunächst folgen, musste danach aber abreißen lassen. Zur Hälfte des Rennens hatten sich Canet und Moreira einen Vorsprung von über drei Sekunden herausgefahren.

In der zweiten Rennhälfte war es dann Intact-Pilot Manuel Gonzalez, der die Verfolgung aufgenommen hatte, Öncü kam am Ende von Runde 14 zu Sturz.

Canet und Moreira fuhren an der Spitze einsam ihre Runden, wobei der Spanier die Führungsarbeit leistete. Moreira klemmte sich ans Hinterrad seines Rivalen, zwei Runden vor dem Ende unterlief Canet ein Fehler in Kurve 3, wodurch der 21-Jährige innen durchschlüpfte. Danach war es der Fantic-Pilot, der sich in Lauerstellung befand, Moreira behielt aber die Nerven und fuhr 0,056 sec vor Canet über die Ziellinie.

Für Diogo Moreira war es der erste Sieg in der Moto2-Klasse, zudem war er der erste Brasilianer, der in der mittleren Kategorie der Motorad-WM einen GP-Sieg holte. Wann hat er realisiert, dass es für ihn für den ganz großen Triumph reichen könnte? «Nach der Zielflagge. Ich habe in den letzten zwei Runden sehr gepusht, zuvor habe ich meine Reifen ein wenig geschont», meinte der aus Sao Paulo stammende Pilot zu seiner Rennstrategie. «Am Ende haben wir es geschafft, worauf ich sehr stolz bin. Wir hatten ein sehr gutes Wochenende, wir müssen so weitermachen.»

In der Saison 2025 hat Moreira einen Sieg, zweimal Platz 2 und fünf weitere Top-5-Platzierungen erzielt. In der Gesamtwertung liegt er mit 128 Punkten auf Rang 3 – auf WM-Leader Manuel Gonzalez fehlen ihm 31 Punkte. Weshalb läuft es für Moreira momentan so gut? «Aragon ist eine Strecke, die ich immer schon genossen habe, in Mugello hatte ich etwas mehr zu kämpfen», blickte er zunächst auf die zwei vergangenen Grands Prix in Spanien und Italien zurück, wo er die Plätze 2 und 4 holte. «Hier in Assen fühlte ich mich schon am Morgen gut. Ich bin ihm (Canet) gefolgt und versuchte, zu lernen. Ich habe generell Rennen für Rennen dazugelernt, und ich muss mich noch weiterentwickeln. Es ist das zweite Jahr in der Moto2, wir müssen das Bike und die Reifen noch besser kennenlernen, um in den Rennen schneller zu sein.»

Während beispielsweise Gonzalez an den Rennwochenenden von Beginn an sehr schnell ist, benötigt Moreira immer etwas Zeit, um in Schwung zu kommen – im Zeittraining am Freitag in Assen war er nur auf Position 11 zu finden. Am Samstag holte er sich dann die Pole-Position. Fehlt ihm noch die Erfahrung, um von Beginn an schnell zu sein? «Wir arbeiten auf das Rennen hin – der große Tag ist der Sonntag», stellte Moreira klar. «Wir arbeiten am Freitag, um das Bike für das Rennen vorzubereiten. Wir brauchen auch die Ruhe, um am Sonntag die Pace zu haben. Wir machen das gut, so müssen wir weitermachen.»

In zwei Wochen findet auf dem Sachsenring das nächste Rennwochenende statt. «Den Sachsenring mag ich sehr, wir müssen auch dort ruhig bleiben und uns für den Sonntag vorbereiten», unterstrich Moreira.

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (29. Juni):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex,

2. Aron Canet (E), Kalex, +0,056 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,783

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +2,364

5. Joe Roberts (USA), Kalex, +3,212

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +3,273

7. Albert Arenas (E), Kalex, +10,224

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +10,383

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +11,324

10. Daniel Holgado (E), Kalex, +11,720

11. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +11,761

12. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +13,635

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,452

14. Collin Veijer (NL), Kalex, +23,656

15. Ayumi Sasaki (J), Kalex, +23,837

16. Alex Escrig (E), Forward, +32,850

17. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +57,934

WM-Stand nach 10 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 159 Punkte. 2. Aron Canet 154. 3. Moreira 128. 4. Dixon 98. 5. Baltus 94. 6. Agius 87. 7. Arenas 75. 8. Öncü 72. 9. Ramirez 71. 10. Vietti 68. 11. Lopez 58. 12. Salac 52. 13. Roberts 45. 14. Holgado 43. 15. Guevara 37.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 233. 2. Boscoscuro 134. 3. Forward 11.