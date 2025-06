Moto2: Diogo Moreira stalkt Canet und siegt in Assen

Die Fans in Assen sahen ein 20-Runden-Duell zwischen Aron Canet und Diogo Moreira mit dem besseren Ausgang und erstem Moto2-Sieg für den Brasilianer. Gonzalez behielt als Dritter die WM-Führung.

Während der Rennauftakt in Assen mit dem Thriller der Moto3 ohne Niederländer gefeiert wurde, waren in Rennen 2 gleich zwei Helden aus Holland vertreten. Zonta van der Goorbergh, Sohn von GP-Held Jürgen van der Goorbergh, startete von Position 12 in Runde 10 der Moto2-WM.

Collin Veijer, der von einem großen Fanclub begleitet wurde, blieb nur Position 22 vor dem Rennen über 22 Runden. Ganz vorne Diogo Moreira, der durch seine zweite Pole-Position in Folge seine Klasse auf eine Runde unterstrich. Neben dem Brasilianer hatte ich erstmals seit seinem Wechsel in die Moto2 Ivan Ortola in der Startreihe 1 eingefunden. WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez machte sich auf der dritten Position bereit. Aron Canet, in der WM-Tabelle auf Platz 2, hatte sich als Vierter auch im Q2 direkt hinter dem Intact-Piloten platziert.

Den besten Start zauberte Rookie Ortola auf den Assen-Asphalt. Erstmals führte der Boscoscuro-Pilot ein Moto2-Rennen an. Die Freude dauert nicht lange, noch in Runde 1 schlug Diogo Moreira zurück. Manuel Gonzalez kam gut weg, wurde in der frühen Phase aber bis auf Platz 8 zurückgereicht. Moreira, Canet, Öncü, Arenas und Roberts waren aggressiver zu Werke gegangen. Noch übler verlief die Startphase für Senna Agius, der von 8 auf 15 zurückfiel.

Gleich zu Beginn stürzten mit Izan Guevara und David Alonso zwei Moto3-Weltmeister aus dem Wettkampf der 28 Racer. In Runde 3 zeigte Aron Canet seine Ambitionen und übernahm die Führung von Moreira. Deniz Öncü auf 3 mit 0,8 sec Abstand. Gonzalez hatte sich derweil auf Platz 8 stabilisiert und holte mit schnellen Zeiten auf.

Runde 7 forderte das nächste prominente Sturzopfer. Barry Baltus, der ein schwarzes Wochenende mit Stürzen und Strafen durchmachte, setzte auch im Rennen einen Schlusspunkt mit hohem Materialeinsatz.

Ivan Ortola konnte sein Tempo nicht halten, der Spanier fiel zurück. In Runde 8 lag die #4 hinter Gonzalez auf Platz 7. Der Tabellenführer schraubte das Tempo weiter hoch, schnappte sich Jake Dixon und holte weiter auf. Doch zügig ging es nicht voran, denn Aron Canet kam an der Spitze in einen sehr guten Rhythmus und fuhr nahezu die gleichen Rundenzeiten wie Gonzalez, der zur Rennmitte auf Platz 4 angekommen war.

Exakt zur Mitte rappelte es erneut. Unabhängig voneinander flogen Darryn Binder und Rookie Huertas von ihren Moto2-Rennern.

Wieder eine Runde später hatte sich Manuel Gonzalez Deniz Öncü erfolgreich für Platz 3 zurechtgelegt. Es blieben 10 Runden, um zu Moreira und Canet an der Spitze aufzuschließen.

Im Mittelfeld jubelten die Fans für Zonta van der Goorbergh, der mit Vietti und Arbolino um Platz 13 raufte. Knapp dahinter KTM-Ajo-Rookie Collin Veijer. Sieben Runden vor der Flagge war die Ajo-Mannschaft minimiert – Deniz Öncü hatte seine Kalex ebenfalls neben die Piste geworfen.

Manuel Gonzalez ließ auf Rang 3 nicht locker, doch der 22-Jährige aus Madrid konnte die Lücke zu den beiden Führenden nur in kleinen Schritten zufahren. Mit 3,7 sec Rückstand und fünf Runden fahren, lief für den Sieg alles auf einen Zweikampf Canet gegen Moreira hinaus.

Und so kam es: Zwar kam Gonzalet noch bis auf zwei Sekunden heran, doch in der vorletzten Runde tauschen Canet und Moreira die Führung aus. Canet war weit gegangen, Moreira durchgeschlüpft. In der letzten Runde setzte der Spanier alles auf einen Konter, doch der Sieg ging erstmals an Diogo Moreira.

Jake Dixon fuhr hinter Gonzalez als Vierter durchs Ziel, vor dem American-Racing-Duo Roberts/Ramirez, das ein starkes Teamergebnis feiert.

Senna Agius schaffte es in Assen auf Rang 9 und mit beiden Niederländern in den Punkten (van der Goorbergh 12., Veijer auf 14) war die Welt der Fans in Ordnung.

Bitte verlief das Rennen im Finale für Ivan Ortola. Nach der frühen Führung flog der MSi-Pilot kurz vor Schluss ebenfalls von der Piste.

Extraspannend ist nun die WM-Lage: Mit Gonzalez auf Rang 3 hinter Aron Canet rücken die Spitzenreiter bis auf fünf Punkte zusammen. Moreira ist weiter WM-Dritter.

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (29. Juni):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex,

2. Aron Canet (E), Kalex, +0,056 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,783

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +2,364

5. Joe Roberts (USA), Kalex, +3,212

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +3,273

7. Albert Arenas (E), Kalex, +10,224

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +10,383

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +11,324

10. Daniel Holgado (E), Kalex, +11,720

11. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +11,761

12. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +13,635

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,452

14. Collin Veijer (NL), Kalex, +23,656

15. Ayumi Sasaki (J), Kalex, +23,837

16. Alex Escrig (E), Forward, +32,850

17. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +57,934