David Alonso: Zurück in der harten Moto2-Realität

Moto2-Rookie David Alonso hatte in den letzten drei Saisonrennen zwei Stürze. Nach dem Podestplatz in Silverstone wurde der Aufwärtstrend gestoppt. Dazu kam, dass er in Assen mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Moto3-Weltmeister David Alonso tat sich zu Beginn der Saison 2025 schwer, um sich in der Moto2-Klasse zurechtzufinden. Ihm fiel die Umstellung auf das 765-ccm-Bike alles andere als leicht, er musste seinen Fahrstil umstellen. In Silverstone schaffte er dann seinen ersten Podestplatz in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft. Es schien, dass der Rookie angekommen war in der für ihn neuen Klasse.

Doch dann crashte er in Aragon, als er von Teamkollege Daniel Holgado abgeräumt wurde. In Mugello lief es wieder besser – er wurde Achter. Im Assen-GP folgte dann mit seinem Sturz die nächste Enttäuschung.

Alonso ging von Position 21 in den Grand Prix. Nach einem sehr guten Start konnte er einige Positionen gutmachen. «Es war mein bisher bester Start in der Moto2. In den ersten Kurven habe ich viele Lücken gefunden und mich immer weiter nach vorne gearbeitet», hob der Kolumbianer das Positive hervor. Ein Sturz nach nur vier Runden setzte seiner Aufholjagd ein Ende. «Ich habe mich nicht wohlgefühlt, aber ich habe mich in den Rennmodus versetzt und mir gesagt: ‘Wenn die Jungs vor mir pushen, dann mache ich das auch.’ Ich bin schnell gefahren und habe die Kurven viel besser genommen als am Freitag oder Samstag. Dann kam der Sturz. Ich habe die Kontrolle über das Vorderrad verloren.»

In Assen kam Alonso bereits in den Trainingssessions nicht so recht in Schwung. Der 19-Jährige hatte auch eine Erklärung dafür: «Ich habe Schwierigkeiten, einen Weg zu finden, um in Assen schnell zu fahren. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, aber sie funktionieren nicht. Das ist mir schon in der Moto3 passiert, auf dieser Art von Strecke fällt es mir etwas schwerer, natürlich zu fahren.»

Dazu kam, dass der Aspar-Pilot am Samstagmorgen und dann im Qualifying mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. «Am Morgen musste ich während der Trainingseinheit eine Pause einlegen, da mich nach einigen Runden mein linker Arm beim Richtungswechsel bei hoher Geschwindigkeit störte», haderte er.

Am kommenden Wochenende findet auf dem Sachsenring das elfte Saisonrennen statt. Alonso wird versuchen, dort wieder seinen Speed zu finden. Vorher möchte er sich schonen, um körperlich fit zu werden. «Wir werden die Gelegenheit nutzen, um uns so gut wie möglich auszuruhen, denn ich bin körperlich nicht zu 100 Prozent fit und der Grand Prix von Deutschland wird sehr anspruchsvoll sein.»

In der Gesamtwertung liegt David Alonso derzeit mit 36 Punkten auf Rang 16.

WM-Stand nach 10 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 159 Punkte. 2. Aron Canet 154. 3. Moreira 128. 4. Dixon 98. 5. Baltus 94. 6. Agius 87. 7. Arenas 75. 8. Öncü 72. 9. Ramirez 71. 10. Vietti 68. 11. Lopez 58. 12. Salac 52. 13. Roberts 45. 14. Holgado 43. 15. Guevara 37.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 233. 2. Boscoscuro 134. 3. Forward 11.