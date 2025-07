Pasini: Totalschaden in Brünn, kein Sachsenring-Start

Mattia Pasini hatte beim Moto2-Test in Brünn in dieser Woche einen heftigen Crash

Mattia Pasini hatte beim Moto2-Test in Brünn einen üblen Sturz. Wegen einer Verletzung am Rücken muss er seinen geplanten Wildcard-Einsatz auf dem Sachsenring absagen. In Brünn und Spielberg möchte er antreten.

Eigentlich wollte sich Mattia Pasini beim privaten Brünn-Test in dieser Woche auf seine Moto2-Wildcard-Einsätze auf dem Sachsenring (11. bis 13. Juli), in Brünn (18. bis 20. Juli) und in Spielberg (15. bis 17. August) mit dem Team Fantic vorbereiten. Zur Erinnerung: Am 1. und 2. Juli testeten die MotoGP-Testteams von Honda und Yamaha, sowie einige Moto2-Piloten auf der tschechischen Rennstrecke.

Ein heftiger Crash auf der frisch asphaltierten Strecke blieb für den Italiener jedoch nicht ohne Folgen. Er klagte danach über Schmerzen im unteren Rückenbereich. Was jetzt schon feststeht: Den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wird der 39-Jährige aufgrund seines Gesundheitszustandes auslassen müssen – dies teilte das Fantic-Team am 4. Juli mit.

«Ich habe mich sehr auf diese Wildcard-Einsätze mit dem Fantic-Team gefreut und monatelang hart daran gearbeitet, mich darauf vorzubereiten. Ich hatte den Test in Brünn speziell organisiert, um mich so gut wie möglich auf diese drei Rennen vorzubereiten. Leider hatte ich während des Tests einen schweren Sturz, als ich einige technische Lösungen ausprobierte, die noch nicht vollständig ausgereift waren. Ich habe mir den unteren Rücken verletzt, und gemeinsam mit dem Team haben wir beschlossen, dass es das Beste ist, das Event auf dem Sachsenring auszulassen», vermeldete Pasini enttäuscht. «Es war ein schwerer Schlag, und jetzt ist es das Wichtigste, mich vollständig zu erholen und für Brünn und Österreich wieder 100 Prozent fit zu sein. Ich hoffe immer noch, dieses verpasste Wildcard-Rennen später in der Saison nachholen zu können. In der Zwischenzeit werde ich während des GP-Wochenendes in Deutschland weiterhin präsent sein, wenn auch nur hinter den Kulissen. Ich werde mit Sky Italia zusammenarbeiten und vielleicht ein paar weitere Details darüber preisgeben, was während des Tests in Brünn passiert ist.»

Pasini wird sich somit auf seine Genesung konzentrieren, um für seine Wildcard-Einsätze in Brünn und auf dem Red Bull Ring fit zu werden. Ob es für ihn zu einem dritten Auftritt in der Saison 2025 kommen wird, ist noch unklar – das Team prüft derzeit die Möglichkeiten.