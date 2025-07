Canet: Kostete ihn zerbrochenes Windschild den Sieg?

Moto2-Rennen in Assen auf dem zweiten Platz. In der Gesamtwertung liegt er nur noch fünf Punkte hinter Intact-Pilot Manuel Gonzalez.

Aron Canet (Kalex) zeigte in Assen ein starkes Moto2-Rennen. Von Startplatz 4 kam er gut weg und übernahm in der zweiten Runde die Führung, als er sich an Polesetter Diogo Moreira vorbeipresste. Die beiden konnten danach eine Lücke auf den Rest des Feldes herausfahren, wobei Canet über fast die gesamte Renndistanz die Führungsarbeit verrichtete.

Moreira klemmte sich ans Hinterrad seines Rivalen, zwei Runden vor dem Ende unterlief Canet ein Fehler in Kurve 3, wodurch der 21-Jährige innen durchschlüpfte. Laut dem Fantic-Piloten habe er den Brasilianer jedoch absichtlich vorbeiziehen lassen. «Es war ein intensives Rennen, vor allem in den ersten Runden und während des ständigen Kampfes mit Moreira. In den letzten Runden habe ich keinen Fehler gemacht – es war eine strategische Entscheidung, Moreira vorbeizulassen und ihn zu beobachten», meinte der 25-Jährige.

Danach war er es, der sich in Lauerstellung befand, Moreira behielt aber die Nerven und fuhr 0,056 sec vor Canet über die Ziellinie. «Leider hatte ich sechs Runden vor Schluss ein Problem, wodurch meine Windschutzscheibe zerbrach. Dadurch verlor ich auf der Geraden an Geschwindigkeit und konnte meinen letzten Angriff nicht mehr durchführen», erklärte er. Ein missglückter Gangwechsel hatte für einen Ruck gesorgt, durch den Canet mit seinem Helm gegen die Windschutzscheibe seiner Kalex prallte und diese zerbrach. «Trotzdem hat sich das Gefühl mit dem Motorrad im Vergleich zu den letzten Rennen deutlich verbessert. Wir nähern uns dem Niveau, das wir am Ende der letzten Saison hatten», ist er sich sicher.

Mit dem zweiten Platz konnte Aron Canet in der Gesamtwertung auf Manuel Gonzalez vier Punkte gutmachen – der Intact-Pilot beendete den Assen-GP auf Rang 3. Die beiden trennen vor dem Sachsenring-GP fünf Punkte. «Ich bin froh, vor Gonzalez ins Ziel gekommen zu sein. Die Meisterschaft ist noch lang, und das Ziel ist es, vor der Asien-Tour so viele Punkte wie möglich zu sammeln», gab der Spanier das Ziel für die nächsten Rennen aus. «Jetzt ist es Zeit, mich zu Hause mit meiner Freundin und meinen Freunden ein wenig auszuruhen, und dann werde ich wieder mit dem Training im Fitnessstudio und mit Crossfit beginnen, um für den Grand Prix von Deutschland bereit zu sein.»

Ergebnisse Moto2 Assen, Rennen (29. Juni):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex,

2. Aron Canet (E), Kalex, +0,056 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,783

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +2,364

5. Joe Roberts (USA), Kalex, +3,212

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +3,273

7. Albert Arenas (E), Kalex, +10,224

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +10,383

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +11,324

10. Daniel Holgado (E), Kalex, +11,720

11. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +11,761

12. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +13,635

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,452

14. Collin Veijer (NL), Kalex, +23,656

15. Ayumi Sasaki (J), Kalex, +23,837

16. Alex Escrig (E), Forward, +32,850

17. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +57,934

WM-Stand nach 10 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 159 Punkte. 2. Aron Canet 154. 3. Moreira 128. 4. Dixon 98. 5. Baltus 94. 6. Agius 87. 7. Arenas 75. 8. Öncü 72. 9. Ramirez 71. 10. Vietti 68. 11. Lopez 58. 12. Salac 52. 13. Roberts 45. 14. Holgado 43. 15. Guevara 37.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 233. 2. Boscoscuro 134. 3. Forward 11.