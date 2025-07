Baltus: Moto2-Masterplan platzte wegen Rennabbruch

Fantic-Pilot Barry Baltus stand kurz vor dem rennentscheidenden Manöver zum Sieg, als das Moto2-Rennen auf dem Sachsenring abgebrochen wurde. Der Belgier musste die Pläne für seinen ersten Triumph auf Brünn verschieben.

Barry Baltus muss weiter auf seinen ersten Moto2-Sieg warten. Der Belgier aus der offiziellen Mannschaft von Fantic Racing Lino Sonego lieferte auf dem Sachsenring ein starkes Rennen ab, landete als Zweiter hinter Deniz Öncü aber erneut «nur» auf dem Podest. Das Rennen wurde vier Runden vor Schluss nach einem Sturz von Albert Arenas per roter Flagge abgebrochen – und damit genau in dem Moment, als der Benelux-Pilot zum Angriff ansetzen wollte.

Von Startplatz 2 ins Rennen gegangen, lieferte sich der 21-Jährige in den ersten Runden noch einen kurzen Schlagabtausch mit Tony Arbolino, der allerdings früh stürzte und damit aus dem Rennen war. Danach war es ein Zweikampf zwischen Baltus und Öncü, der sich an der Spitze festgebissen hatte. Baltus, der beim letzten Rennen in Assen nicht ins Ziel gekommen war, verwaltete seine Reifen klug, fuhr kontrolliert und wartete geduldig auf die finale Phase.

Zur roten Flagge und dem geplatzten Plan für die letzte Runde sagte Baltus: «Die rote Flagge war nicht in meinem Kopf eingeplant und das ist natürlich ein wenig enttäuschend. Ich habe mich viel stärker gefühlt als er, besonders was den Grip betrifft. Can hatte da viel mehr Mühe. Mein Plan war klar: In der letzten Runde, Kurve 12, wollte ich es probieren. Ich war schon zwei-, dreimal daneben, nur um ihm zu zeigen, dass ich da bin. Aber das Leben ist so- wir haben in Brünn eine neue Chance.»

Zu den Schwächen seines Kontrahenten meinte Baltus: «Kurve 12 ist auf dem Sachsenring ein Schlüsselfaktor. Ich war dort wirklich stärker, er hatte mehr Probleme. Deshalb wollte ich genau dort zuschlagen.»

Nach dem Nuller in Assen war Baltus erleichtert, wieder Punkte mitzunehmen: «20 Punkte sind enorm wichtig. Wir haben gesagt: Nach dem Ausfall letzte Woche müssen wir wieder punkten. Das ist uns gelungen und nächste Woche haben wir schon die nächste Chance.»

Seine Leistungssteigerung im Vergleich zu vorherigen Saisons erklärte er sich wie folgt: «Ich war vier Jahre im gleichen Team, ich brauchte eine Veränderung. Als ich auf das Fantic-Bike stieg, fühlte es sich sofort gut an. Die Arbeitsweise ist eine komplett andere.»

Mit dem starken Ergebnis zog Baltus in der Gesamtwertung auf 114 Punkte gleich mit Jake Dixon und liegt damit auf WM-Rang 5.

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 20 Runden in 28:02,843 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,129 sec

3. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +1,131

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +2,916

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +3,067

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,251

7. Aron Canet (E), Kalex, +6,359

8. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +8,241

9. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +8,489

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,584

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +8,756

12. Dani Holgado (E), Kalex, +9,016

13. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +10,403

14. Jorge Navarro (E), Forward, +18,381

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +18,583

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +18,982

17. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +19,101

18. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,159

19. Yuki Kuni (J), Kalex, +19,819

20. Alex Escrig (E), Forward

21. Taiga Hada (J), Kalex, +27,901

– Albert Arenas (E), Kalex

– Marcos Ramirez (E), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– David Alonso (CO), Kalex

– Tony Arbolino (I), Boscoscuro

– Eric Fernandez (E), Boscoscuro

– Alonso Lopez (E), Boscoscuro

WM-Stand nach 11 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 172 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Moreira 128. 4. Dixon 114. 5. Baltus 114. 6. Öncü 97. 7. Agius 92. 8.Vietti 79. 9. Arenas 75. 10. Ramirez 71. 11. Lopez 58. 12. Salac 58. 13. Roberts 55. 14. Holgado 47. 15. Guevara 45.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 258. 2. Boscoscuro 150. 3. Forward 13.