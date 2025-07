Sachsenring: Erst Nachsitzen, dann Pole für Dixon

ELF-Marc-VDS-Pilot Jake Dixon musste am Sachsenring nach einem schlechten Zeittraining den Umweg übers Q1 gehen – und sicherte sich die Pole. Aron Canet verunfallte im Moto2-Qualifying vor dem Deutschland-GP schwer.

Erst musste er «nachsitzen», dann holte er die Pole! ELF-Marc-VDS-Mann Jake Dixon legte am Sachsenring im Moto2-Qualifying vor dem Deutschland-GP eine steile Karriere hin!

Diogo Moreira (WM-Dritter), Jake Dixon (WM-Vierter) und Barry Baltus (WM-Fünfter) hatten allesamt nach einem schwachen Zeittraining im Q1 nachsitzen müssen. Baltus und Dixon gelang der Sprung ins Q2 – Moreira verpasste ihn mit Platz 11 im Q1 klar. Ebenfalls ins Q2 eingezogen sind Izan Guevara und Albert Arenas.

Ausgerechnet einer der Nachzügler, nämlich Barry Baltus, dominierte die Anfangsphase des zweiten Qualifyings, die im immer noch andauernden Sprühregen stattfand. Dahinter lieferten sich Dixon und Tony Arbolino einen engen Fight.

3:20 Minuten vor Schluss dann der heftige Unfall von Aron Canet und die Gelbphase. Der Spanier flog in Kurve 7 heftig in den Kies, sein Motorrad hinterher und gefährlich nah. Canet musste anschließend ins Medical Center.

Neue Spitze: Intact-Pilot Senna Agius, der frisch mit seinem deutschen Team verlängert hat. Der Australier führt mit einer 1:33,588 min das Feld an, dahinter Baltus und Dixon. Celestino Vietti, im Zeittraining am Freitag im Trockenen noch Schnellster, war zu diesem Zeitpunkt Letzter – und blieb das auch.

Dann der bittere Moment für Agius – die Top-Zeit innehabend verunfallte er, hatte also keine Chance mehr, seine Rundenzeit zu verteidigen.

Jake Dixon profitierte, setzte sich an die Spitze. Der zweite «Nachsitzer» also schnappte sich am Ende spektakulär die Pole, Baltus wurde Zweiter. Agius rutschte auf Rang 4 runter (davor Arbolino).

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Qualifying 2 (12. Juli):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 1:33,487 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,070 sec

3. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,075

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,101

5. Albert Arenas (E), Kalex, +1,343

6. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,505

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +1,678

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,792

9. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,818

10. Joe Roberts (USA), Kalex, +1,986

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +2,380

12. Aron Canet (E), Kalex, +2,716

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +2,786

14. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,213

15. Dani Holgado (E), Kalex, +3,627

16. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +4,712

17. David Alonso (CO), Kalex, +5,008

18. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +6,418