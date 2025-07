Deniz Öncü: «Hatte noch andere Werkzeuge»

Ab der sechsten Runde führte Öncü die Spitzengruppe an

Sachsenring-Sieger Deniz Öncü war sich nicht sicher, ob er ohne den Abbruch gewonnen hätte. Beim Moto2-Rennen in Deutschland profitierte der türkische Kalex-Pilot von der großen Erfahrung seiner Ajo-Crew.

Ajo-Pilot Deniz Öncü jubelte beim Grand Prix auf dem Sachsenring über seinen zweiten Saisonsieg in der Moto2-WM. Öncü behauptete sich ab der sechsten Runde an der Spitze des Feldes und drehte vor Barry Baltus seine Runden. Baltus lag in Schlagdistanz und legte sich Öncü für die Schlussphase zurecht, doch zum finalen Showdown um den Sieg kam es nicht, weil das Rennen nicht über die geplante Distanz von 25 Runden ausgetragen werden konnte. Ein beschädigtes Airfence-Element führte zum Abbruch.

Öncü wirkte sehr erleichtert, als die roten Flaggen geschwenkt wurden. Im Parc Ferme ließ er seinen Emotionen freien Lauf und feierte mit einer Tanzeinlage. Die Frage ist, ob er für die finalen Runden noch genügend Reserven gehabt hätte, um Baltus auf Distanz zu halten.

«Ich hätte in den finalen Runden sicher nicht mehr zulegen können vom reinen Tempo», gestand Öncü nach seinem Sieg und ergänzte: «Doch ich hatte noch andere Werkzeuge in meiner Kiste und hätte mich gut verteidigt. Keine Ahnung, ob das funktioniert hätte oder nicht.»

Von Startplatz 6 ins Rennen gegangen, setzte Öncü von Beginn an zur vollen Attacke an. «Ab der ersten Runde hing ich mich richtig rein und pushte das komplette Rennen über. Ich hatte Glück, dass das Rennen mit der roten Flagge beendet wurde», ist sich der türkische Kalex-Pilot bewusst.

In der Startphase richtig hart zu pushen, war nach der Runde in die Moto2-Startaufstellung keine einfache Aufgabe, denn das Gefühl war nicht gut. Am Samstag fuhren die Moto2-Piloten im Nassen. Die Umstellung auf trockene Bedingungen fiel Öncü zu Beginn nicht leicht. Doch seine Ajo-Crew fand die richtigen Setup-Kniffe und die richtigen Worte, um Öncü selbstbewusst ins Rennen zu schicken.

«Ich fühlte mich in der Besichtigungsrunde in die Startaufstellung nicht besonders gut. Das Motorrad fühlte sich nicht gut an. Mein Team meinte, ich soll diese Eindrücke löschen. Mit dem Trocken-Bike hatte man ein anderes Gefühl. Ich vertraute meinem Team, blendete meine Gedanken aus und attackierte. Die Erfahrung vom Team war eine große Hilfe für mich», bedankte sich der Sieger bei seiner Mannschaft.

Dank der 25 Zähler vom Sachsenring verbesserte sich Öncü in der Fahrerwertung auf die sechste Position. Zu Diogo Moreira, der aktuell WM-Dritter ist, fehlen lediglich 31 Zähler. Öncüs Rennergebnisse sind mit der Zeit konstanter geworden. «Das ist toll, ich kann mich nicht beschweren. Das Ziel ist es, weiterhin das Maximum zu geben und immer der Schnellste zu sein oder im Bereich der Schnellsten zu fahren», so der 21-Jährige.

Wie es in der Saison 2026 weitergeht, ist aktuell noch unklar. Öncü macht sich keine Sorgen und vertraut Manager Kenan Sofuoglu: «Die Ergebnisse kommen. Deshalb denke ich nicht, dass ich Zuhause sitzen muss. Den Rest werden wir sehen.»

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 20 Runden in 28:02,843 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,129 sec

3. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +1,131

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +2,916

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +3,067

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,251

7. Aron Canet (E), Kalex, +6,359

8. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +8,241

9. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +8,489

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,584

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +8,756

12. Dani Holgado (E), Kalex, +9,016

13. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +10,403

14. Jorge Navarro (E), Forward, +18,381

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +18,583

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +18,982

17. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +19,101

18. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,159

19. Yuki Kuni (J), Kalex, +19,819

20. Alex Escrig (E), Forward

21. Taiga Hada (J), Kalex, +27,901

– Albert Arenas (E), Kalex

– Marcos Ramirez (E), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– David Alonso (CO), Kalex

– Tony Arbolino (I), Boscoscuro

– Eric Fernandez (E), Boscoscuro

– Alonso Lopez (E), Boscoscuro

WM-Stand nach 11 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 172 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Moreira 128. 4. Dixon 114. 5. Baltus 114. 6. Öncü 97. 7. Agius 92. 8.Vietti 79. 9. Arenas 75. 10. Ramirez 71. 11. Lopez 58. 12. Salac 58. 13. Roberts 55. 14. Holgado 47. 15. Guevara 45.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 258. 2. Boscoscuro 150. 3. Forward 13.