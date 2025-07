Stuntman Jake Dixon: Wasserfall-Crash, Startplatz 1!

Der englische Moto2-Pilot Jake Dixon konnte am Ende des Quali-Samstags der mittleren Grand-Prix-Kategorie auf dem Sachsenring nach einer außergewöhnlichen Einlage als Stuntman wieder einmal breit grinsen.

Jake Dixon sicherte sich am Samstag auf dem Sachsenring die Pole in der Moto2-WM. Der 29-jährige Brite aus der belgischen Marc-VDS-Truppe holte sich im allerletzten Moment auf der feuchten Piste die Bestzeit, nachdem zuvor der Belgier Barry Baltus (Fantic) lange die Spitzenposition gehalten hatte und auch Intact-Youngster Senna Agius auf Platz 1 aufgetaucht war.

Auf seinem Weg zur Sachsenring-Pole zeigte Dixon am Beginn des Tages im freien Training auf nasser Piste aus der Waldmann-Kurve heraus in den Wasserfall jedoch eine mehr als filmreife Einlage. Der Rettungsversuch ging schief – der Abflug unvermeidbar, nachdem sich seine Boscoscuro über das Heck wild aufgeschaukelt hatte.

Mit Schmerzen an Hüfte und Knie musste sich Dixon am Nachmittag – erneut auf nasser Piste – erst mal durch das aufreibende Q1 in die entscheidende Q2-Session quälen. «Es war ein verrückter Tag. Ich habe beim Mittagessen noch mit meiner Crew gescherzt, dass es eine gute Story wäre, vom Kiesbett auf die Pole zu fahren», verriet der zweifache Saisonsieger. «Es war so gesehen nur zur Hälfte ein Spaß! Es ist schon unglaublich.»

«Aus der Distanz beobachte ich oft Sportler, die sich wieder zurück an die Spitze kämpfen. Ich schaue mir auch oft Kämpfe im Ultimate Fighting an. Es ist, als wenn ein Kämpfer in Runde 1 zu Boden geht und dann dennoch gewinnt. Und dann denkt man sich: Wie geht das nur? So hat es sich dann heute für mich angefühlt. Es ist aber auch wichtig, zu wissen, dass der Sonntag wieder ein anderer Tag ist.»

Die Tissot-Uhr für seine Pole verschenkte Dixon erst nach einer Lotterie an eines seiner Crewmitglieder. «Sonst gibt es da Beschwerden», grinste der Trainingsschnellste.

Übrigens: Dixon freute sich bei den Interviews auch über die Pole seines jungen Landsmannes Scott Ogden in der Moto3-Klasse. «Es war seine erste Pole – er wird immer besser. Gratulation an ihn – wir brauchen mehr Briten in der Serie.«

In der Moto2-WM ist der Mann aus Southampton immer noch in Reichweite zu den Spitzenreitern. Dem Vater einer kleinen Tochter fehlen aktuell vor dem Sachsenring-Sonntag 61 Punkte auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Liqui Moly Intact GP).

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Qualifying 2 (12. Juli):

1. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 1:33,487 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,070 sec

3. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,075

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,101

5. Albert Arenas (E), Kalex, +1,343

6. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,505

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +1,678

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,792

9. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,818

10. Joe Roberts (USA), Kalex, +1,986

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +2,380

12. Aron Canet (E), Kalex, +2,716

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +2,786

14. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,213

15. Dani Holgado (E), Kalex, +3,627

16. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +4,712

17. David Alonso (CO), Kalex, +5,008

18. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +6,418