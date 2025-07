Moto2 Sachsenring: Öncü gewinnt nach Renn-Abbruch!

Deniz Öncü gewinnt den Deutschland-GP in der Moto2. Gleich mehrere Top-Fahrer verunfallten im Rennen, ein Crash zwischen Arenas und Ramirez führte schließlich zum Abbruch des Rennens mit roter Flagge.

Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) ist der Sieger des Deutschland-GP! Der Sieg des Türken wurde überschattet von mehreren schweren Unfällen. Der letzte Crash sorgte für den Abbruch des Rennens nach 20 Runden.

Rückblick: Jake Dixon war am Samstagmorgen im Zeittraining noch gestürzt, musste den Umweg übers Q1 gehen – und sicherte sich dann im Q2 die Pole-Position. Am Ende wurde er GP-Dritter. Auch sein erster Verfolger Barry Baltus (später Zweiter) hatte nachsitzen müssen. Die erste Startreihe komplettierte Regen-Spezialist Tony Arbolino. Die Intact-Piloten Senna Agius und WM-Leader Manuel Gonzalez starteten von den Plätzen 4 und 16. Agius war auf Pole-Kurs, stürzte dann aber.

Bei 20 Grad Celsius und trockenen Bedingungen (aber am Himmel drohenden dunklen Wolken) ging’s pünktlich los auf dem Sachsenring. Was ruhig begann, wurde zu einem ziemlich chaotischen Rennen.

Der große Gewinner des Starts: Tony Arbolino, der sich in Führung schob. Deniz Öncü kletterte ebenfalls hoch, schaffte es in Runde 1 von Platz 6 auf 2. Großer Verlierer: Jake Dixon, der von 1 auf 7 zurückrutschte.

Wegen eines Frühstarts bekam Agius eine doppelte Long-Lap-Strafe aufgebrummt, die ihn weit hinten in die Top-20 zurückwarf. Alonso Lopez crashte in der Frühphase raus, unterdessen kämpfte sich Öncü an Arbolino vorbei.

Diogo Moreira machte sein verbocktes Zeittraining und ein ebenso schwaches Q1 wieder wett: Von Startplatz 25 wetzte sich der Brasilianer schon nach drei Runden auf Platz 10 vor.

Zwischen Arbolino und Öncü blieb es eng an der Spitze, der Italiener erkämpfte sich wieder die Führung – als es eine kurze Gelbphase wegen eines Unfalls von Eric Fernandez gab. In Runde 7 übernahm dann wieder Öncü – und dann war das Duell der beiden ohnehin entschieden. Denn Tony Arbolino verunfallte in Kurve 12 und rutschte in den Kies, war somit raus aus dem Kampf um den Sieg. Bitter für den Italiener, der sich am Samstag in den nassen Bedingungen sehr wohlgefühlt hatte und auch am Sonntag einen guten Eindruck machte.

Öncü nun also an der Spitze, dahinter Baltus, Dixon, Arenas, Roberts und Ramirez. Dahinter an Rang 7: Diogo Moreira, der seine Aufholjagd weiter souverän fortsetzte. In Runde 10 hatte der Brasilianer dann auch die beiden American-Racing-Piloten Ramirez und Roberts, war 5. – also 20 Positionen weiter vorne als sein Startplatz.

Albert Arenas war dann fast zur Halbzeit in Runde 12 fällig. Senna Agius hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf Platz 16 vorgekämpft. Bitter: Ohne die Strafe wäre er wohl ganz vorne mitgefahren.

Der Traum von der Wahnsinns-Aufholjagd endete dann in Runde 16 abrupt: Moreira kam von der Strecke ab, als er in Kurve 3 einen Angriff auf Dixon startete. Als er dann wieder zurück auf die Piste kam, kollidierte er in Kurve 4 mit David Alonso. Ein heftiger Unfall! Beide Fahrer mussten sich ins Medical Center begeben.

Die Spitze unterdessen: Öncü vor Baltus, Arenas, Dixon, Ramirez, Vietti, Gonzalez. Agius an Rang 13.

In Runde 21 dann der nächste Unfall in der Top-Gruppe: In Kurve 1 verunfallten Arenas und Ramirez heftig, nachdem Letzterer Arenas von hinten aufgabelte. Der Vorfall soll nach dem Ende des Rennens von den Stewards untersucht werden.

Und das Ende des Rennens kam mit dem Unfall dann tatsächlich früher als gedacht: Rote Flagge, weil Reparaturen an den Air-Fences nötig waren! Damit ist Öncü der Sieger des Deutschland-GP, das Podium komplettieren Barry Baltus und Jake Dixon.

Manuel Gonzalez kann mit Platz 4 die WM-Führung halten, liegt 9 Punkte vor Aron Canet.

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 20 Runden in 28:02,843 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,129 sec

3. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +1,131

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +2,916

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +3,067

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,251

7. Aron Canet (E), Kalex, +6,359

8. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +8,241

9. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +8,489

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,584

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +8,756

12. Dani Holgado (E), Kalex, +9,016

13. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +10,403

14. Jorge Navarro (E), Forward, +18,381

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +18,583

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +18,982

17. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +19,101

18. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,159

19. Yuki Kuni (J), Kalex, +19,819

20. Alex Escrig (E), Forward

21. Taiga Hada (J), Kalex, +27,901

– Albert Arenas (E), Kalex

– Marcos Ramirez (E), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– David Alonso (CO), Kalex

– Tony Arbolino (I), Boscoscuro

– Eric Fernandez (E), Boscoscuro

– Alonso Lopez (E), Boscoscuro

WM-Stand nach 11 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 172 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Moreira 128. 4. Dixon 114. 5. Baltus 114. 6. Öncü 97. 7. Agius 92. 8.Vietti 79. 9. Arenas 75. 10. Ramirez 71. 11. Lopez 58. 12. Salac 58. 13. Roberts 55. 14. Holgado 47. 15. Guevara 45.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 258. 2. Boscoscuro 150. 3. Forward 13.