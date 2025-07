Moto2 Sachsenring: Vietti top, 3 Fahrer enttäuschen

Celestino Vietti (hier in Assen) war im Zeittraining am Sachsenring Schnellster

Im Zeittraining vor dem Deutschland-GP in der MotoGP war Celestino Vietti der Schnellste am Sachsenring. Gleich drei Fahrer aus den WM-Top-5 schafften nicht den direkten Sprung in die zweite Qualifying-Session.

Gleich drei der Top-Piloten müssen nach einem enttäuschenden Zeittraining am Sachsenring im Q1 am Samstag «nachsitzen». Für Celestino Vietti und die beiden Intact-Piloten lief die Nachmittagssession vor dem Deutschland-GP aber ausgezeichnet.

Nach einem sonnigen Medientag am Donnerstag und einem trockenen Auftakt in den Trainings-Freitag sind für den Rest des Rennwochenendes am Sachsenring wechselnde Bedingungen angesagt, vor allem für den Samstag sieht die Prognose nach Regen aus. Die 40 Minuten Zeittraining am frühen Freitagnachmittag könnten also die letzten trockenen Minuten für die Moto2-Piloten gewesen sein.

Die Top-14 der Session schaffen laut Reglement wie immer im Zeittraining den direkten Sprung ins Q2 (Samstag, 14.10 Uhr), alle anderen müssen im Q1 davor noch mal ran und entweder im zweiten Anlauf den Sprung ins Q2 schaffen oder die hinteren Startpositionen ausfahren. Bitter für gleich drei Top-Fahrer: Den Piloten an Position 3, 4 und 5 der Fahrer-WM-Wertung gelang das an diesem Freitag am Sachsenring nicht.

Joe Roberts war mit einer 1:23,072 min der Schnellste im FP1 am Morgen gewesen. Schon kurz nach dem Start des Zeittrainings überbot aber erst Jake Dixon die Bestmarke, dann Tony Arbolino, der mit einer 1:22,921 min auch direkt als Erster die 1:23er-Marke unterbot. Filip Salac zog mit 1:22,823 erneut vorbei.

Mit noch einer halben Stunde auf der Uhr waren dann drei Fahrer unter der 1:23er-Marke: Salac, David Alonso und Arbolino. Adrian Huertas verunfallte mit noch 28 Minuten auf der Uhr in Kurve 13, kurz darauf musste Yuki Kunii seine Honda über die Auslaufzone fahren. Deniz Öncü musste mit einem Problem in die Garage.

Zur Halbzeit der Session veränderte sich an der Spitze wenig, Öncü (inzwischen wieder unterwegs) schaffte mit einer Top-Zeit den Sprung auf Platz 3. Aber Salac hielt weiter souverän die Bestzeit – 19 Minuten vor Schluss verunfallte der Tscheche dann aber in Kurve 1. Sein Motorrad wurde weggeschleudert, er selbst schien jedoch unverletzt, marschierte zu Fuß in Richtung Pitlane.

Die beiden Intact-Piloten Manuel Gonzalez und Senna Agius drehten erst in der Schlussphase des Zeittrainings vor ihrem Team-Heim-GP auf: Senna Agius setzte sich mit einer 1:22,459 fast vier Zehntel vor Salac. Rundenrekord und was für ein Ausrufezeichen! Sein Teamkollege Manuel Gonzalez gesellte sich zu Agius, setzte sich auf Platz 2 der Zeitenliste mit nur 0,147 Sekunden auf Agius.

Noch sechs Minuten vor Schluss waren Dixon, Canet und Baltus außerhalb der Top-14, wären also nicht direkt im Q2. Ein Unfall von Eric Fernandez sorgte für eine kurze Gelbphase, doch Canet schaffte den Sprung nach oben (zwischenzeitlich Platz 4) – und Celestino Vietti machte mit 1:22,329 min Spitze und Rundenrekord auf seiner Boscoscuro klar, verdrängte die beiden Intact-Männer auf Rang 2 und 3.

Negativüberraschung: Diogo Moreira – immerhin WM-Dritter, der mit Platz 16 den direkten Sprung ins Q2 nicht schaffte. Auch Jake Dixon (WM-Vierter) und Barry Baltus (WM-Fünfter) schafften es nicht in die Top-14.

Ergebnisse Moto2 Sachsenring, Zeittraining (11. Juli):

1. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, 1:22,329 min

2. Senna Agius (AUS), Kalex, +0130 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,277

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,420

5. Aron Canet (E), Kalex, +0,436

6. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,485

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,494

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,509

9. David Alonso (CO), Kalex, +0,515

10. Dani Holgado (E), Kalex, +0,516

11. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,525

12. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,532

13. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,536

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,596