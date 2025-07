Deniz Öncü wartet auf KTM – wie wichtig ist Geld? 31.07.2025 - 13:03 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Manager Kenan Sofuoglu (li.) mit Deniz Öncü

Nach Platz 20 in seinem Rookie-Jahr in der Moto2-WM ist Deniz Öncü in der Klasse angekommen. Er hat dieses Jahr bereits zwei Grands Prix gewonnen, mehrere Teams zeigen für 2026 Interesse an ihm.