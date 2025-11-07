Moto2, Zeittraining: Canet überragend – Gonzalez 4.

Im engen Zeittraining der Moto2-Klasse in Portimao fuhr Aron Canet einen Rundenrekord. Hinter ihm folgten Jake Dixon und Albert Arenas auf den Rängen 2 und 3. Gonzalez wurde Vierter, Moreira belegte Rang 12.

Auf die 40 Minuten freies Training folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 auf dem Autódromo Internacional do Algarve war Aron Canet (Fantic) mit 1:41,460 min der Schnellste. Der Spanier stellte mit seiner Kalex sogar einen Rundenrekord auf. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Jake Dixon (Marc VDS) und Senna Agius (Intact GP). Die WM-Rivalen Diogo Moreira (Italtrans) und Manuel Gonzalez (Intact GP) belegten die Positionen 5 und 8.

Zum Start des Moto2-Zeittrainings um 14.05 Uhr Ortszeit war die Strecke beinahe vollständig aufgetrocknet – am Ende der vorangegangenen Moto3-Session hatte es leicht zu regnen begonnen. Es kam aber schon wieder die Sonne heraus und mit 20 Grad Celsius war es angenehm warm.

Die Fahrer gingen mit Slicks auf die Strecke. In seiner ersten Runde stellte Jake Dixon mit 1:41,402 min einen Moto2-Rundenrekord auf! Eine Runde später wurde dieser von Canet um zwei Zehntelsekunden unterboten – der Rekord war nun 1:41,210 min. Der Spanier präsentiert sich in Portimao bislang in einer hervorragenden Verfassung. Danach konnte er nach einem Hinterrad-Rutscher einen Sturz gerade noch abfangen.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Canet, Dixon, Arenas, Gonzalez und Holgado. Moreira war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 14 zu finden.

Zur Hälfte der Session war die Reihenfolge unverändert. Canet war an der Spitze, Gonzalez lag auf Position 4, Moreira belegte den letzten Q2-Platz. Zwei Minuten später fuhr Agius die fünftschnellste Zeit.

15 Minuten vor dem Ende begann es erneut leicht zu regnen. Die Fahrer fuhren zu ihren Boxen zurück. All jene, die bereits eine schnelle Zeit gefahren hatten, schienen alles richtig gemacht zu haben für den direkten Einzug ins Q2.

Acht Minuten vor dem Ende fuhren einige Fahrer wieder auf die Strecke – darunter auch Manuel Gonzalez. Der Spanier war zunächst zurückhaltend unterwegs, weil einige Stellen auf der Strecke feucht waren. Im zweiten Umlauf musste er in Kurve 1 weit gehen, blieb aber auf seiner Kalex sitzen.

Fünf Minuten vor dem Ende stürzte Xabi Zurutuza in Kurve 3 über das Vorderrad – die Bedingungen blieben tückisch.

Am Ende der Session wollten es einige Fahrer noch einmal wissen, auch Moreira fuhr auf die Strecke. David Alonso übertrieb es und rutschte in Kurve 3 auf dem nassen Kerb aus. Sein Bike schlitterte ins Kiesbett, der Kolumbianer blieb unverletzt. Zwei Minuten später erwischte es Teamkollege Daniel Holgado in derselben Kurve. Danach diskutierten die beiden Aspar-Piloten am Streckenrand miteinander, was Teamchef Jorge Martínez ein Lächeln abverlangte – er nahm den Doppelcrash mit Humor.

An die Zeit von Canet kam niemand mehr heran. Moreira konnte sich noch auf Platz 12 verbessern. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Canet, Dixon, Arenas, Gonzalez, Agius, Holgado, Alonso, Guevara, Baltus, Veijer, Vietti, Moreira, Arbolino und Lopez.

Ergebnisse Moto2 Portimao, Zeittraining (7. November):

1. Aron Canet (E), Kalex, 1:41,210 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,192 sec

3. Albert Arenas (E), Kalex, +0,448

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,541

5. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,541

6. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,562

7. David Alonso (CO), Kalex, +0,583

8. Izan Guevara (E), +0,614

9. Barry Baltus (B), Kalex, +0,616

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,645

11. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,686

12. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,690

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,888

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,902