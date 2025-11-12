Team-Champion Locatelli zum Fantic-Erfolgsgeheimnis

Die Moto2-Mannschaft von Fantic Racing war nach dem Portugal-GP mit Feiern beschäftigt. Nach den Plätzen 4 und 5 mit Aron Canet und Barry Baltus ist den Italienern der Team-Titel nicht mehr zu nehmen.

Nach einem Team-an-Team-Rennen über 21 Events der Moto2-Weltmeisterschaft gegen Liqui Moly Dynavolt Intact GP gelang es der von Roberto Locatelli geführten Fantic-Mannschaft dank einer überaus soliden Darbietung von Aron Canet und Barry Baltus in Portugal die Auszeichnung als bestes Team des Jahres sicherzustellen.

Noch vor dem Rennen hatte sich der Teamanager von Fantic Racing zurückhaltend gezeigt: «Es ist niemals sicher – bei jedem Rennen ist es, als würde man erneut vor einem Berg stehen, den es zu bezwingen gilt. Man darf sich nie zu sicher sein, das habe ich gelernt, und ich denke, es ist die richtige Einstellung bei diesem Sport.»

Um beim Bild Locatellis zu bleiben – die beiden Fantic-Pilot stiegen dann aber sicher durch das Portimao-Gebirge. Nach Platz 4 und 5 ist zwar der Fahrertitel für beide Piloten nicht mehr in Reichweite, doch die Mannschafts-WM ist dem Team nun vorzeitig sicher.

Als entscheidenden Schritt bezeichnete der ehemalige GP-Pilot im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com die Ankunft von Barry Baltus: «In der Vergangenheit habe ich immer mit nur einem Spitzenfahrer gearbeitet. Schon letztes Jahr mit Canet, davor mit Celestino Vietti. Alles war auf einen Siegfahrer konzentriert, der Chancen auf den WM-Titel hat.»



Fakt ist: Mit Siegfahrer Vietti reichte es 2023 in der Team-WM für Platz 10, vor einem Jahr steigerte sich das Fantic-Projekt immerhin auf Platz 5.

2025 folgte der Durchbruch mit einer beeindruckenden Bilanz. Die 13 Podestplätze verteilten sich gerecht – Baltus erschien sieben – Canet sechsmal bei der Siegerehrung. Den einzigen Sieg feierte der auf WM-Rang 4 liegende Canet. Baltus bestach bislang mit nicht weniger als fünf zweiten Plätzen in der eisenharte Vorstufe der MotoGP.

Locatelli: «Barry hat uns sehr viel weitergebracht. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Die Piloten haben voneinander profitiert. Barry ist sehr stark und kann sich gut durchsetzen, zugleich bringt er unserem Team auch sehr viel Respekt entgegen. Erst mit ihm konnten wir als Team um den Team-Titel fahren.»

Den größten Wert sieht der enthusiastische Teammanager nicht nur bei den zwei Rennfahrern. Locatelli lobte die gesamte Mannschaft: «Das Erfolgsgeheimnis ist das Team als Familie. Es funktioniert nur so weil wir alle Stellen wichtig nehmen und auf jeder Position fantastische Familienmitglieder unterstützen. Sie alle müssen teilhaben – ganz gleich ob es eine Person ist die sich um Ersatzteile kümmert oder jemand der den Mietwagen bucht, wir haben nicht nur auf der Strecke als Team überzeugt.»

Die Top-10 der Moto2-Team-Weltmeisterschaft 2025

1. Fantic Racing 458 Punkte

2. Liqui Moly Dynavolt Intact GP 397

3. CFMOTO Inde Aspar Team 341

4. Italtrans Racing Team 308

5. ELF Marc VDS Racing Team 298

6. Beta Tools SpeedRS Team 227

7. Red Bull KTM Ajo 221

8. Onlyfans American Racing 193

9. BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 178

10. Italjet Gresini Moto2 164

Ergebnisse Moto2 Portimao, Rennen (9. November):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 21 Runden in 35:40,573 min

2. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,090 sec

3. David Alonso (CO), Kalex, +0,492

4. Aron Canet (E), Kalex, +0,992

5. Barry Baltus (B), Kalex, +5,214

6. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +7,929

7. Daniel Holgado (E), Kalex, +8,376

8. Albert Arenas (E), Kalex, +9,153

9. Senna Agius (AUS), Kalex, +9,707

10. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +10,008

11. Daniel Munoz (E), Kalex, +15,042

12. Alex Escrig (E), Forward, +15,252

13. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +16,556

14. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,916

15. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +18,789

– Jake Dixon (GB), Boscoscuro,, 1 Runde zurück

– Eric Ferrandez (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

– Ayumu Sasaki (J), Kalex, 17 Runden zurück

– Xabi Zurutuza (E), Kalex, 19 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen:

1. Moreira 281. 2. Gonzalez, 257 Punkte. 3. Baltus 232. 4. Canet 226. 5. Dixon 215. 6. Holgado 188. 7. Alonso 153. 8. Vietti 149. 9. Arenas 145. 10. Agius 140. 11. Guevara 109. 12. Öncü 100. 13. Roberts 97. 14. Ramirez 96. 15. Veijer 84.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 498. 2. Boscoscuro 317. 3. Forward 25.