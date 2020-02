Moto3

Valencia: Die Zeiten des ersten Moto3-Tests 2020

Während die Winterpause für die MotoGP-Asse in Sepang zu Ende ging, nutzten sieben Moto3-Teams einen Privattest in Valencia, um sich auf die Saison 2020 einzustimmen: Arbolino, García und Rodrigo lagen vorne.

Am 8. März fällt in Katar der Startschuss in die neue Saison, zuvor stehen für die zwei kleineren Klassen in der Motorrad-WM zwei IRTA-Tests an – in Jerez (19. bis 21. Februar) und Doha (28. Februar bis 1. März).

Sieben Moto3-Teams waren aber schon am Mittwoch und Donnerstag auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia im Einsatz: Snipers, Estrella Galicia 0,0, Kömmerling Gresini, Leopard Racing, SIC58 Squadra Corse, Avinita und BOÉ Skull Rider (mit dem neuen Fahrerduo Rossi und Pizzoli).

Den zweitägigen Privattest beendete Tony Arbolino auf der Honda des Sinpers Teams mit Bestzeit. Bei günstigem Wetter und Temperaturen um die 15 Grad näherte er sich in 1:38,8 min der Pole-Zeit von Andrea Migno vom Valencia-GP 2019 (1:38,683 min) an. Der fleißigste Fahrer war mit 152 Runden Sergio García (Honda Estrella Galicia 0,0), der Valencia-Sieger landete auf Rang 2 der Zeitenliste.

«Der Zweck dieses Tests war nach der Pause wieder zu fahren. Wir haben unsere Zeit am ersten Tag hauptsächlich dafür verwendet», erzählte der 16-jährige García. «Am zweiten Tag haben wir verschiedene Lösungen am Set-up ausprobiert. Ich glaube, wir haben uns verbessert, wir haben eine gute Pace und wir sind einige schnelle Rundenzeiten gefahren. Wir sind in einer guten Position, um uns weiter zu verbessern.»

Gresini-Fahrer Gabriel Rodrigo fuhr die drittschnellste Zeit. «Es war ein guter erster Test», erzählte der Argentinier. «Ich kam aus einer Winterpause, in der ich hart gearbeitet habe, um mich von den Verletzungen des Vorjahres zu erholen. Diese zwei Tagen haben das bewiesen. Das Feeling mit dem Motorrad ist gut, wir haben viel gearbeitet, viele Runden gedreht und viele wichtige Daten gesammelt. Wir haben noch viel Zeit auf der Strecke, bis die WM beginnt, und ich glaube, dass wir in die richtige Richtung gehen.»

Moto3-Privattest, Valencia, 5. und 6. Februar 2020:

Tony Arbolino (Honda Snipers) 1:38,8 min, 85 Runden Sergio García (Honda Estrella Galicia 0,0) 1:39,3 min, 152 Runden Gabriel Rodrigo (Honda Kömmerling Gresini) 1:39,3 min, 90 Runden Dennis Foggia (Honda Leopard Racing) 1:39,4 min, 98 Runden Niccoló Antonelli (Honda SIC58 Squadra Corse) 1:39,4 min, 95 Runden Tatsuki Suzuki (Honda SIC58 Squadra Corse) 1:39,5 min, 78 Runden Filip Salac (Honda Snipers) 1:39,5 min, 79 Runden Jaume Masià (Honda Leopard Racing) 1:39,9 min, 134 Runden Ryusei Yamanaka (Honda Estrella Galicia 0,0) 1:39,9 min, 138 Runden Carlos Tatay (KTM Avintia Racing) 1:40,1 min, 140 Runden Ricardo Rossi (KTM BOÉ Skull Rider) 1:40,5 min, 110 Runden Davide Pizzoli (KTM BOÉ Skull Rider) 1:40,5 min, 100 Runden Jeremy Alcoba (Honda Kömmerling Gresini) 1:40,7 min, 113 Runden