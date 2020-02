Moto3

Moto3: Schweiz, Österreich und Deutschland vertreten

Die deutschsprachigen Fans müssen 2020 in der Moto2-WM Abstriche machen, dafür gibt es in der Moto3 einen Lichtblick: Maximilian Kofler ist Stammfahrer, Dirk Geiger bestreitet fünf GP. Dazu kommt Jason Dupasquier.

31 Piloten umfasst die Teilnehmerliste für die kommende Saison der Moto3-WM, drei verschiedene Hersteller sind am Start. Denn Husqvarna kehrt nach 2014 und 2015 mit einem Werksteam (Fenati, Lopez) zurück. Das Team wird von Max Biaggi und Peter Öttl geleitet. Die Husky FR250GP wird baugleich mit der KTM sein. Für 2022 könnte in Munderfing eine Moto3-Eigenkonstruktion entstehen, hat Firmenchef Stefan Pierer verlauten lassen.

Wie schwierig sich die Suche nach Siegfahrern in der Moto3-Klasse gestaltete, verdeutlicht das Beispiel Red Bull KTM Ajo: Dieser erfolgreiche Rennstall geht mit dem 19. und 20. der Moto3-WM-Tabelle 2019 in das Jahr 2020. Mit Weltmeister Lorenzo Dalla Porta, Aron Canet und Marcos Ramirez wechselten die Top-3 der Saison 2019 in die zweithöchste Klasse der Motorrad-WM.

Das Red Bull KTM Tech3 Team von Hervé Poncharal ist neu in der Moto3-Klasse, weil KTM als Chassis-Hersteller aus der Moto2-Klasse ausstieg. Dafür zog sich das Caponera-KTM-Team (2019 mit Masia und Migno) nach 23 Jahren aus dem GP-Geschäft zurück, weil es vom Sponsor Bester Capital Dubai im Stich gelassen worden ist.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Mit Maximilian Kofler (CIP Green Power) hat Österreich einen Fixstarter. Dazu fährt der Deutsche Dirk Geiger die ersten fünf Grand Prix des Jahres als Ersatz für den noch 15-jährigen Barry Baltus im PrüstelGP Team – neben dem Schweizer Jason Dupasquier.

Im Vergleich zur im November des Vorjahres erstmals veröffentlichten Teilnehmerliste sorgte das Team BOÉ Skull Rider Mugen für zwei Änderungen: Jakub Kornfeil und Makar Yurchenko wurden durch die Italiener Davide Pizzoli und Riccardo Rossi ersetzt.