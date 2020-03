Moto3

Ex-GP-Pilot Stefano Bianco (34) tödlich verunglückt

Ein Verkehrsunfall riss Stefano Bianco am Mittwoch aus dem Leben. Der frühere WM-Pilot der Klasse 125 ccm und ehemaliger Teamkollege von Andrea Iannone wurde nur 34 Jahre alt.

Der ehemalige GP-Fahrer Stefano Bianco verstarb am Mittwoch unweit seiner Heimatstadt Chivasso bei einem Verkehrsunfall. Der Italiener, der nur 34 Jahre alt wurde, war übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf einer Honda CBR600 unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug abbog und dabei die Vorfahrt missachtete. Der Frontalzusammenstoß mit einem nachfolgenden Auto wurde Bianco zum Verhängnis.

Bianco gab sein Debüt in der Motorrad-WM beim Australien-GP in Jahr 2000 auf Phillip Island im Alter von nur 15 Jahren und zwei Tagen. Zwischen 2000 und 2008 bestritt Bianco insgesamt 53 Grand Prix in der Klasse 125 ccm; zwei siebte Plätze (Le Mans und Barcelona 2002) waren seine persönliche Bestleistung.

Unter anderem war Bianco 2007 der Teamkollege von Andrea Iannone im WTR No Alcol Team. Die Nachricht des tragischen Unfalltods erschütterte den Aprilia-Werksfahrer: «Wir haben uns 2007 eine Box geteilt, wir waren Teamkollegen und Rivalen… Du bist mir als unverfälschter und echter Kerl in Erinnerung geblieben. Ich umarme dich fest, ich bin erschüttert. Ruhe in Frieden.»