Offiziell: Darryn Binder wechselt von KTM zu Honda

Darryn Binder wechselt innerhalb der Moto3-Serie von KTM zu Honda und heuert beim Petronas Sprinta Racing-Team an. Dort möchte der jüngere Bruder von MotoGP-Sieger Brad den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Jetzt ist es offiziell: Darryn Binder verlässt KTM und wechselt innerhalb der Moto3-Klasse vom Green Power CIP-Rennstall zum Petronas Sprinta Racing-Team. «SPEEDWEEK.com» hatte bereits am 10. September über den bevorstehenden Wechsel des 22-jährigen Südafrikaners berichtet, nun gibt es die Pressemitteilung des aufnehmenden Teams. Bei Petronas Sprinta Racing könnte John McPhee in die Moto2-Serie aufsteigen.

Darryn Binder debütierte 2015 in Katar in der Moto3-WM. 2018 gelang ihm auf der Red Bull-Ajo-KTM in Motegi mit Platz 3 der erste Podestplatz, er hätte dort beinahe gewonnen. Doch in der WM reichte es am Ende nur für Platz 17. Im Vorjahr kam Darryn Binder zwar in Argentinien als Zweiter ins Ziel, aber in der Endabrechung stand er wieder nur an 22. Stelle im Klassement. In der laufenden Saison hat der jüngere Bruder von MotoGP-Grand-Prix-Sieger Brad seine Beständigkeit zwar verbessert, allerdings warf er ein mögliches Podium beim ersten Misano-GP ins Kies. In der WM-Tabelle ist er aktuell Zwölfter.

Binder sagt: «Ich bin wirklich glücklich darüber, in der nächsten Saison bei Petronas Sprinta Racing zu fahren. Ich war aufgeregt, als sich die Möglichkeit ergab. Ich glaube, wir haben großes Potenzial und ein gutes Gesamtpaket. Es ist für mich der letzte Schritt, um kontinuierlich oben mitzumischen.»

Team-Direktor Johan Stigefelt sagt über seinen neuen Schützling: «Er ist ein aggressiver, talentierter und guter Fahrer - besonders an Renntagen. Er ist der Typ, mit dem man arbeiten möchte. Er muss sich erst einmal an die Honda gewöhnen, aber er wird eine starke Crew um sich herum haben.»

Ergebnis Moto3, San Marino-GP, 13. September

1. John McPhee, Honda

2. Ai Ogura, Honda

3. Tatsuki Suzuki, Honda

4. Jeremy Alcoba, Honda

5. Gabriel Rodrigo, Honda

6. Tony Arbolino, Honda

7. Jaume Masia, Honda

8. Romano Fenati, Husqvarna

9. Dennis Foggia, KTM

10. Andrea Migno, KTM

11. Niccolò Antonelli, Honda

12. Ryusei Yamanaka, Honda

13. Riccardo Rossi, KTM

14. Stefano Nepa, KTM

15. Carlos Tatay, KTM



Ferner:

19. Jason Dupasquier, KTM

22. Maximilian Kofler, KTM

24. Barry Baltus, KTM

Moto3-WM-Stand nach 7 von 15 Rennen

1. Albert Arenas, 106 Punkte. 2. Ogura, 101. 3. McPhee, 92. 4. Suzuki, 75. 5. Arbolino, 70. 6. Celestino Vietti, 66. 7. Rodrigo, 59. 8. Raul Fernandez, 51. 9. Masia, 50. 10. Foggia, 44. 11. Alcoba, 43. 12. Darryn Binder, 37. 13. Migno, 28. 14. Antonelli, 26. 15. Fenati, 22.

Konstrukteurs-WM:

1. Honda, 155 Punkte. 2. KTM, 142. 3.Husqvarna 25.