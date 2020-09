Emilia Romagna-GP: Pole für Raul Fernandez (KTM)

Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Raul Fernandez sicherte sich in Misano seine dritte Moto3-Pole der Saison. Die erste Startreihe komplettieren Tony Arbolino und Andrea Migno. Startplätze 28 und 30 für Kofler und Dupasquier.

Das Moto3-Qualifying in Misano begann mit einer zehnminütigen Verspätung, weil es während der E-Pole zu einer Verzögerung gekommen war. Davon unbeeindruckt zeigten sich Deniz Öncü, Tony Arbolino, Kaito Toba und Filip Salac: Sie schnappten sich im Q1, in dem sich die Fahrer einmal mehr belauerten und lange Zeit ließen, die letzten vier Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der die Startplätze 1 bis 18 ausgefahren werden. John McPhee, der Sieger des vergangenen Wochenendes, war dagegen nach Platz 6 im Q1 nicht mehr dabei.

Maximilian Kofler (CIP Green Power) wird den Emilia Romagna-GP nach Platz 14 im Q1 von Startplatz 28 in Angriff nehmen. Der Schweizer Jason Dupasquier (PrüstelGP) steht am Sonntag zwei Plätze hinter dem Österreicher.

Im Q2 setzte Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:42,171 min die erste Richtzeit, Husqvarna-Pilot Romano Fenati war dann noch 0,008 sec schneller. Im nächsten Umlauf übernahm Celestino Vietti (Sky VR46) in 1:41,873 min die Spitze, Tatsuki Suzuki reihte sich 0,098 sec dahinter auf Rang 2 ein, wurde dann aber von Fenati verdrängt.

Vier Minuten vor Schluss stürmte Tony Arbolino in 1:41,793 min auf Platz 1, während SIC58-Fahrer Suzuki in Kurve 5 abflog.

In letzter Minute nahm Fernandez Arbolino die Pole-Position in 1:41,705 min aber noch ab. Sein Teamkollege Toba machte einen Sprung auf den fünften Zwischenrang. Die letzten fliegenden Runden brachten Andrea Migno und WM-Leader Albert Arenas aber noch die Plätze 3 und 4 ein.

Moto3-Ergebnisse, Misano, Q2, 19.9.:

1. Fernandez, KTM, 1:41,705 min

2. Arbolino, Honda, 1:41,793

3. Migno, KTM, 1:41,797

4. Arenas, KTM, 1:41,851

5. Vietti, KTM, 1:41,873

6. Fenati, Husqvarna, 1:41,961

7. Toba, KTM, 1:41,963

8. Suzuki, Honda, 1:41,971

9. Masia, Honda, 1:42,044

10. Alcoba, Honda, 1:42,129

11. Foggia, Honda, 1:42,296

12. Ogura, Honda, 1:42,314

13. Öncü, KTM, 1:42,375

14. Salac, Honda, 1:42,460

15. Nepa, KTM, 1:42,742

16. Sasaki, KTM, 1:42,855

17. Baltus, KTM, 1:43,133

18. Garcia, Honda, 1:43,671

Moto3-Ergebnisse, Misano, Q1, 19.9.:

1. Deniz Öncü, KTM, 1:42,223

2. Arbolino, Honda, 1:42,305

3. Toba, KTM, 1:42,378

4. Salac, Honda, 1:42,421

5. Rodrigo, Honda, 1:42,564

6. McPhee, Honda, 1:42,704

7. Darryn Binder, KTM, 1:42,717

8. Antonelli, Honda, 1:42,751

9. Lopez, Husqvarna, 1:42,868

10. Riccardo Rossi, KTM, 1:43,052



Ferner:

14. Kofler, KTM, 1:43,388

16. Dupasquier, KTM, 1:43,794

Neuer Zeitplan für den Samstag, 19.9.:

13.35-14.05 Uhr: MotoGP, FP4

14.15-14.30 Uhr: MotoGP, Q1

14.40-14.55 Uhr: MotoGP, Q2

15.15-15.30 Uhr: Moto2, Q1

15.40-15.55 Uhr: Moto2, Q2

16.30 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)