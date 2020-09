WM-Teams zeigen reges Interesse an Nachwuchstalenten

Pedro Acosta (37) fährt 2021 für CarXpert PrüstelGP in der Moto3-WM

Nach den ersten fünf von elf Rennen zur FIM Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft zeigen einige WM-Teams bereits reges Interesse an den Nachwuchstalenten, die der Serie bis jetzt den Stempel aufdrückten.

Fünf der elf Rennen zur FIM Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft sind gefahren und bevor es zum MotorLand Aragon geht, kristallisiert sich ein spannender Kampf um die WM-Krone zwischen den jungen Spaniern Xavier Artigas, Pedro Acosta, Jose Julian Garcia und Izan Guevara, die allesamt zumindest ein Rennen für sich entscheiden konnten, an.

Mit dem 16-jährigen Acosta, der alle vier Läufe zum Red Bull MotoGP Rookies Cup in Spielberg gewinnen konnte und die Zwischenwertung des Nachwuchsbewerbs mit dem Punktemaximum anführt, wurde der erste Fahrer aus dem Quartett vom Team CarXpert PrüstelGP für die Moto3-Weltmeisterschaft 2021 bereits unter Vertrag genommen.

Aber auch die anderen drei Piloten dürfen sich durchaus Chancen ausrechnen, in der nächsten Saison in die Weltmeisterschaft aufzusteigen. Allen voran Artigas, der beim letztjährigen WM-Finale in Valencia als Wildcard-Fahrer sensationell den dritten Platz belegte. Nach 15 Runden fehlten ihm lediglich 0,180 Sekunden auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

Ein weiteres Reservoir an vielversprechenden Talenten scheint der European Talent Cup zu sein. Der Kolumbianer David Alonso beendete vier Rennen als Sieger, bei zwei Läufen sah er als Zweiter das Ziel. Auch dem Niederländer Zonta van den Goorbergh und den Spaniern Alberto Fernandez und Ivan Ortolá wird eine große Zukunft bescheinigt.