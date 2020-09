Catalunya-GP: Souveräne Moto3-Pole für Tony Arbolino

Es läuft für Tony Arbolino: Den Moto2-Vertrag mit Intact GP hat er bereits in der Tasche, im Moto3-Qualifying des Catalunya-GP hängte der Honda-Pilot die gesamte Konkurrenz um mehr als sechs Zehntel ab.

WM-Leader Albert Arenas (KTM) rettete sich als Vierter im Q1 gerade noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der die Startplätze 1 bis 18 ausgefahren werden – genauso wie Alonso Lopez, Niccolò Antonelli und John McPhee. Für den WM-Zweiten Ai Ogura (Honda) wurde es nach Platz 10 im Q1 dagegen nur Startplatz 24.



Der Schweizer Jason Dupasquier (PrüstelGP) steht beim Catalunya-GP einen Platz vor dem Japaner auf 23, der Österreicher Maximilian Kofler (CIP Green Power) muss sich mit Startplatz 30 abfinden.

Die Richtzeit im Q2 setzte einmal mehr Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Raul Fernandez in 1:48,611 min. Der Spanier stand 2020 schon drei Mal auf der Pole-Position. Dahinter lagen Arenas (+ 0,149 sec) und Darryn Binder (+ 0177 sec) auf den Plätzen 2 und 3.

Tony Arbolino, der heute seine Vertragsunterzeichnung mit dem deutschen Moto2-Team Intact GP für 2021 bekanntgab, setzte sich kurz vor der Halbzeit der 15-minütigen Session in 1:48,566 min an die Spitze.

Nach der üblichen Belauerungstaktik fiel die Entscheidung aber erst in den finalen Minuten: Fernandez holte sich in 1:48,380 min Platz 1 zurück. Im letzten Versuch schnappte ihm aber Arbolino in 1:47,762 min die Pole-Position noch weg. Das bedeutete außerdem einen neuen All-Time-Lap-Record für die Moto3-Klasse auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Fernandez landete nach einem Highsider dagegen noch im Kiesbett.

Catalunya-GP, Moto3, Q1:

1. Arbolino, Honda, 1:47,762 min

2. Raul Fernandez, KTM, 1:48,380

3. Rodrigo, Honda, 1:48,380

4. Arenas, KTM, 1:48,390

5. Masia, Honda, 1:48,490

6. Antonelli, Honda, 1:48,594

7. Salac, Honda, 1:48,704

8. Toba, KTM, 1:48,729

9. Darryn Binder, KTM, 1:48,788

10. Sergio Garcia, Honda, 1:48,824

11. Migno, KTM, 1:48,873

12. McPhee, Honda, 1:48,875

13. Foggia, Honda, 1:48,938

14. Alcoba, Honda, 1:48,969

15. Fenati, Husqvarna, 1:49,085

16. Lopez, Husqvarna, 1:49,226

17. Vietti, KTM, 1:49,256

18. Sasaki, KTM, 1:49,378

Catalunya-GP, Moto3, Q1:

1. Lopez, 1:48,894 min

2. Antonelli, 1:49,164

3. McPhee, 1:49,210

4. Arenas, 1:49,242

5. Jose Garcia, 1:49,330

6. Riccardo Rossi, 1:49,346

7. Tatay, 1:49,420

8. Deniz Öncü, 1:49,622

9. Dupasquier, 1:49,723

10. Ogura, 1:49,782



Ferner:

16. Kofler, 1:50,998