Im Gespräch: Sergio Garcia Dols vor Wechsel

Beim Cataluna-GP soll die Entscheidung getroffen worden sein: Sergio Garcia Dols soll innerhalb der Moto3-Klasse wechseln und beim Gaviota Aspar-Rennstall unterschreiben. Eine Bestätigung steht noch aus.

Moto3-Pilot Sergio Garcia Dols steht nach Informationen der spanischen Zeitung «Marca» vor einem Wechsel innerhalb der Rennklasse. Demnach wird Garcia das Estrella Galicia 0,0-Team verlassen und zum Aspar-Rennstall wechseln. Diese Entscheidung soll beim Catalunya-GP beschlossen worden sein.

Dort folgt der Spanier aller Voraussicht nach auf seinen Landsmann Albert Arenas. Der aktuell WM-Zweite soll unabhängig davon, ob er den Titel einfährt oder nicht, in die Moto2-Serie aufsteigen, heißt es weiter. Unter anderem ist das Inde Aspar Moto2-Team an Arenas interessiert.

Bei Estrella Galicia 0,0 wollen die Verantwortlichen mit Ryusei Yamanaka weitermachen. An seiner Seite könnte dann der Brasilianer Diogo Moreira fahren, der aktuell noch in der spanischen Meisterschaft unterwegs ist.

Durch den möglichen Wechsel zu Gaviota Aspar würde sich auch der Hersteller ändern, denn Garcia fuhr bislang eine Honda. Bei seinem potenziell neuen Arbeitgeber säße er dann auf einer KTM-Maschine.

Im Vorjahr gewann der 17-Jährige das Moto3-Rennen in Valencia, doch in dieser Saison kam er bislang nicht zurecht – mit einer Ausnahme: In Montmeló fuhr er mit P4 sein bislang bestes Saisonergebnis ein.