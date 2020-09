Einheits-ECU in Moto3: Dell’Orto verlängert bis 2025

Die Moto3-Bikes werden auch in den kommenden fünf Jahren mit einer Einheits-ECU aus dem Hause Dell'Orto ausgerüstet. Dorna bestätigte die entsprechende Vertragsverlängerung bis 2025.

WM-Promoter Dorna Sports gab am Dienstag bekannt, dass der Vertrag mit Dell’Orto um fünf weitere Jahre bis 2025 verlängert wurde. Bereits seit 2012 liefert das italienische Unternehmen mit Hauptsitz in der Lombardei die Einheits-ECU (Electronic Control Unit) für die Moto3-WM.

«Wir sind sehr glücklich zu verkünden, dass Dell’Orto weiterhin der exklusive ECU-Lieferant für die Moto3-Klasse sein wird, bis 2025», erklärte Pau Serracanta, Managing Director bei Dorna Sports. «Unsere Partnerschaft begann 2012, seither leisteten sie auch einen wertvollen Beitrag für die MotoE. Dell’Orto ist ein wichtiger Partner unseres Sports und es ist eine fantastische Neuigkeit, dass wir sie fünf weitere Jahre in der kleinsten Klasse an Bord haben werden.»

«In einem so konkurrenzfähigen Sektor wie dem Motorsport zum vierten Mal in Folge als ‘Moto3 exclusive ECU supplier’ bestätigt zu werden, macht mich stolz», freute sich seinerseits Vizepräsident Andrea Dell’Orto. Das entgegengebrachte Vertrauen sei ein Ansporn, um in den Motorsport zu investieren, was sich wiederum positiv auf die Produkte des Unternehmens auswirken würde.

Übrigens: Im MotoE-Weltcup ist Dell’Orto offizieller Partner für die Datenerfassung.