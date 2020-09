Darryn Binder (1.): Tipps von Brad perfekt umgesetzt

Darryn Binder feierte beim Catalunya-GP in seinem sechsten Moto3-Jahr endlich den ersten GP-Sieg. Den Plan dafür schmiedeten er und sein Bruder und Red Bull-KTM-Star Brad Binder schon beim Frühstück.

In seinem 93. WM-Rennen stand Darryn Binder zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem höchsten Treppchen. «Es hat lange gedauert und ich bin so glücklich, dass ich es endlich geschafft haben», schwärmte der 22-jährige Südafrikaner.

Dass der Sonntag sein großer Tag werden sollte, spürte der KTM-Pilot aus dem Team CIP Green Power beim Catalunya-GP schon vorher: «Ich war das ganze Wochenende über schnell, seit dem ersten Freien Training. Ich fühle mich stark. Am Sonntag habe ich beim Frühstück zu meinem Bruder gesagt, dass ich gewinnen könnte, ich war mich sicher, dass ich es schaffen konnte.»

Brad Binder, seit dem Brünn-GP ein MotoGP-Sieger, gab seinem Bruder offensichtlich die richtigen Tipps. «Wir haben darüber geredet, wie ich es angehen sollte», verriet Darryn. «Ich kann nur sagen, dass der Plan perfekt aufgegangen ist. Ich habe es geschafft, keinen einzigen Fehler zu machen. Ich bin sehr sauber gefahren. Ich fühlte, dass ich schnell war, also blieb ich vorne und am Ende ging alles perfekt auf.»

Brad gehörte im Parc Fermé dann natürlich zu den ersten Gratulanten. Nach seinem elften Platz im MotoGP-Rennen schmunzelte der Red Bull-KTM-Werksfahrer: «Wir hatten heute dreimal die Nummer 1, leider ist mein Ergebnis aber eine 11 und nur seines eine 1.»

Trotzdem freute sich der 25-Jährige natürlich mit: «Ich bin super, super happy für meinen Bruder. Der Sieg hat lange auf sich warten lassen. Er hat immer schon gezeigt, dass er das Potenzial dazu hat, aber er hat den Job nie ganz zu Ende gebracht.»

«Wir haben beim Frühstück einen Plan gemacht und den hat er perfekt ausgeführt. Es war großartig, ihm zuzuschauen. Es war super cool. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Unabhängig davon, wie mein Tag lief, kann ich nur glücklich sein», bekräftige der Ältere der Binder-Brüder.

Ergebnis Moto3, Catalunya-GP, 27. September

1. Darryn Binder, KTM

2. Arbolino, Honda

3. Foggia, Honda,

4. Sergio Garcia, Honda

5. Lopez, Husqvarna

6. Fenati, Husqvarna

7. Masia, Honda*

8. Vietti, KTM*

9. Antonelli, Honda

10. Rodrigo, Honda

11. Ogura, Honda

12. Salac, Honda

13. Fernandez, KTM

14. Nepa, KTM

15. Yamanaka, Honda



Ferner:

22. Dupasquier, KTM

23. Kofler, KTM



*einen Platz nach hinten versetzt (track limits in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand nach 9 von 15 Rennen:

1. Ogura 122 Punkte. 2. Arenas, 119. 3. McPhee, 98. 4. Arbolino, 95. 6. Vietti, 94. 6. Suzuki, 75. 7. Masia, 70. 8. Rodrigo, 69. 9. Raul Fernandez, 64. 10. Binder, 62.

Konstrukteurs-WM:

1. Honda, 191 Punkte. 2. KTM, 187. 3. Husqvarna 61.