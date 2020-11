PrüstelGP: Punkteränge beim WM-Finale knapp verpasst

Barry Baltus bestritt in Portimão sein letztes Rennen auf der Prüstel-KTM und in der Moto3-Klasse

Mit dem «Grande Premio MEO de Portugal» ging auch für die PrüstelGP-Fahrer Barry Baltus und Jason Dupasquier die Moto3-WM 2020 zu Ende. Mit Letzterem gibt es 2021 ein Wiedersehen, der Belgier wechselt auf die Moto2-NTS.

Barry Baltus hatte sich mit dem 13. Platz im Qualifying die beste Startposition der Saison gesichert, in seinem letzten Moto3-Rennen verpasste der Belgier die Punkte als 16. aber knapp.



«Es war ein positives Wochenende, vor allem für die Ausgangslage. Ich war zum ersten Mal auf dieser Strecke, nach dem ersten Training hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Eine der besten Strecken, die ich bisher erlebt habe», schwärmte der 16-Jährige aus Namur vom Autodromo Internacional do Algarve. «Ich fühlte mich im FP3 sehr stark und ich fuhr eine großartige Runde, eine 1:48,2 min, die es mir ermöglichte, direkt in das Q2 zu gelangen.»



«Der Sonntag war ein bisschen schwierig, ich war in einem Teil des Rennens auf Platz 8 gewesen, aber dann wurde ich leider wieder 16.», bedauerte Baltus. «Es tut mir leid, dass ich keine Punkte holen konnte. Dafür möchte ich meinem Team danken, für diese Gelegenheit, meinen Mechanikern und allen, die das möglich gemacht haben. Jetzt beginnt für mich ein neues Abenteuer», ergänzte er mit Blick auf sein Moto2-Debüt 2021.

Jason Dupasquier kam nur vom 30. Startplatz, am Ende stand Rang 23 zu Buche. «Es war das letzte Rennen der Saison. Ich bin etwas enttäuscht, weil ich keine Punkte gemacht habe und mein Talent nicht optimal zeigen konnte», seufzte der Schweizer, der im PrüstelGP Team 2021 aber eine zweite Chance bekommt.



«Ich möchte meinem Team, dem Crew-Chief und den Mechanikern danken und es tut mir leid, dass ich kein besseres Ergebnis erzielen konnte. Wir haben einen guten Job gemacht und uns Schritt für Schritt verbessert. Ich bin sicher, dass ich im nächsten Jahr noch mehr Fortschritte machen werde. Vielen Dank an alle für diese erste Saison!»

«Nach Startplatz 13 für Barry waren wir zuversichtlich, dass wir zumindest im letzten Rennen der Saison die Punkteränge erreichen können. Am Ende steht wieder Platz 16 als bestes Ergebnis. Es ist sehr schade, denn wir haben hart dafür gearbeitet. Jason hat ebenfalls ein solides Rennen gezeigt und konnte trotz Long-Lap einige Positionen gewinnen», resümierte Teamkoordinator Tim Jüstel.



Sein Dank ging nach dem Saisonfinale zunächst an das Team: «Es war eine wirklich kräftezehrende Zeit mit neun Rennen in elf Wochen. Wir sind als Team zusammengewachsen, haben hart gearbeitet und wie eine Familie zusammengestanden. Ein weiterer Dank geht natürlich an all unsere Sponsoren, Unterstützer und Fans, die uns auch diesem schwierigen Corona-Jahr treu unterstützt haben. Es ist ein gutes Gefühl, auf so viel Rückhalt vertrauen zu können. Zum Schluss möchte ich Barry für seine Zukunft in der Moto2 alles Gute wünschen. Er kam als Rookie zu uns, hat sich fahrerisch und menschlich weiterentwickelt und verlässt uns nun als Moto2-Fahrer. Er ist ein talentierter Fahrer und er wird bestimmt Erfolg haben», ist Jüstel überzeugt.

Moto3-Ergebnis, Portugal-GP, 22.11.

1. Raul Fernandez, KTM

2. Dennis Foggia, Honda, + 5,810 sec

3. Jeremy Alcoba, Honda, + 5,866

4. Sergio Garcia, Honda, + 6,447

5. Tony Arbolino, Honda, + 12,998

6. Darryn Binder, KTM, + 13,065

7. Celestino Vietti, KTM, + 13,907

8. Ai Ogura, Honda, + 13,929

9. John McPhee, Honda, + 13,945

10. Deniz Öncü, KTM, + 14,438

11. Niccolò Antonelli, Honda, + 14,487

12. Albert Arenas, KTM, + 14,708

13. Ayumu Sasaki, KTM, + 19,285

14. Carlos Tatay, KTM, + 23,195

15. KaitoToba, KTM, + 24,233

16. Barry Baltus, KTM, + 24,260



Ferner:

20. Romano Fenati, Husqvarna, + 24,672 sec

23. Jason Dupasquier, KTM, + 34,884 sec

25. Maximilian Kofler, KTM, + 35,092

Moto3-WM, Endstand nach 15 Rennen:

1. Arenas, 174 Punkte. 2. Arbolino 170. 3. Ogura 170. 4. Fernandez 159. 5. Vietti 146. 6. Masia 140. 7. McPhee 131. 8. D. Binder 122. 9. Garcia 90. 10. Foggia,89. 11. Alcoba 87. 12. Suzuki 83. 13. Rodrigo 80. 14. Fenati 77. 15. Migno 60. 16. Sasaki 52. 17. D. Öncü 50. 18. Toba 41. 19. Antonelli 40. 20. Nepa 38. 21. Salac 30. 22. Tatay 26. 23. Lopez 21. 24. Yamanaka 14. 25. R. Rossi 10.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 326. 2. KTM 318. 3. Husqvarna 86.



Team-WM:

1. Leopard Racing 229. 2. Aspar Team 212. 3. Sky Racing VR46 206. 4. Red Bull KTM Ajo 200. 5. Rivacold Snipers 200. 6. Honda Team Asia 170.