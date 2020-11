Raul Fernandez (Red Bull KTM): Abschied mit Sieg

Mit seinem zweiten Grand-Prix-Sieg gelang Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) ein würdiger Abschied aus der Moto3-WM. Im nächsten Jahr steigt der junge Spanier in die Moto2-WM auf.

Mit seiner Trainingsbestzeit vor Jeremy Alcoba (Kömmerling Gresini) und Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) unterstrich Raul Fernandez, dass er sich mit dem «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão bestens zurechtfand. Zum sechsten Mal in dieser Saison sicherte sich der Red Bull KTM Ajo-Pilot in der Moto3 die Pol-Position.

Die gute Ausgangslage nützte der 20-jährige Spanier zu einem überlegenen Start-Ziel-Sieg. Wie von der Tarantel gestochen stürmte er Richtung erste Kurve und konnte sich bereits in der ersten Runde einen Vorsprung auf seine Verfolger herausholen, den er im Laufe des Rennens auf über fünf Sekunden ausbauen konnte.

Sein zweiter Grand-Sieg innerhalb von wenigen Wochen brachte das Ausnahmetalent noch an die vierte Stelle der WM-Wertung. Wäre Fernandez, dessen Saisonstart etwas holprig verlief, etwas früher in Schwung gekommen, hätte er wohl noch ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe des WM-Titels mitreden können.

«Der Sieg in meinem letzten Moto3-Rennen macht mich glücklich», erklärte Fernandez beim Sieger-Interview. «Es ist ein perfekter Saisonabschluss. Mit zwei Rennen mehr im Kalender hätte ich sicher noch um den Weltmeistertitel kämpfen können. Es freut mich, dass ich mich von Wochenende zu Wochenende verbessern konnte.»

Für seinen Teamkollegen Kaito Toba, der wie Fernandez das Team Red Bull KTM Ajo verlassen wird, gab es beim Saisonfinale für den 15. Platz noch einen WM-Zähler. Der junge Japaner, der nächstes Jahr an der Seite des Österreichers Maximilian Kofler für CIP Green Power fahren wird, schloss die WM mit 41 Punkten an der enttäuschenden 18. Stelle ab.

Moto3-Ergebnis, Portugal-GP, 22.11.

1. Raul Fernandez, KTM

2. Dennis Foggia, Honda, + 5,810 sec

3. Jeremy Alcoba, Honda, + 5,866

4. Sergio Garcia, Honda, + 6,447

5. Tony Arbolino, Honda, + 12,998

6. Darryn Binder, KTM, + 13,065

7. Celestino Vietti, KTM, + 13,907

8. Ai Ogura, Honda, + 13,929

9. John McPhee, Honda, + 13,945

10. Deniz Öncü, KTM, + 14,438

11. Niccolò Antonelli, Honda, + 14,487

12. Albert Arenas, KTM, + 14,708

13. Ayumu Sasaki, KTM, + 19,285

14. Carlos Tatay, KTM, + 23,195

15. KaitoToba, KTM, + 24,233

Ferner:

23. Jason Dupasquier, KTM, + 34,884 sec

25. Maximilian Kofler, KTM, + 35,092

Moto3-WM-Endstand nach 15 Rennen:

1. Arenas, 174 Punkte. 2. Arbolino 170. 3. Ogura 170. 4. Fernandez 159. 5. Vietti 146. 6. Masia 140. 7. McPhee 131. 8. Darryn Binder 122. 9. Garcia 90. 10. Foggia 89. 11. Alcoba 87. 12. Suzuki 83. 13. Rodrigo 80. 14. Fenati 77. 15. Migno 60. 16. Sasaki 52. 17. Deniz Öncü 50. 18. Toba 41. 19. Antonelli 40. 20. Nepa 38. 21. Salac 30. 22. Tatay 26. 23. Lopez 21. 24. Yamanaka 14. 25. R. Rossi 10.

Konstrukteurs-WM:

1. Honda 326. 2. KTM 318. 3. Husqvarna 86.

Team-WM:

1. Leopard Racing 229. 2. Aspar Team 212. 3. Sky Racing VR46 206. 4. Red Bull KTM Ajo 200. 5. Rivacold Snipers 200. 6. Honda Team Asia 170.