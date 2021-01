Zweifacher Weltmeister Jan de Vries (77) verstorben

Traurige Nachrichten aus den Niederlanden erreichen uns: Der zweifache 50-ccm-Weltmeister Jan de Vries ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Jan de Vries gab sein WM-Debüt 1968 bei seinem Heim-GP in Assen, ab 1969 startete er für Kreidler permanent in der 50-ccm-Weltmeisterschaft. Den ersten Sieg feierte er 1970 beim Grand Prix der Nationen in Monza. Im selben Jahr trat er auch zum ersten und einzigen Mal in einem 125er-GP an, er landete in Assen auf MZ auf Rang 7.

Seine größten Erfolge feierte de Vries 1971 und 1973, als er seine zwei WM-Titel in der Klasse 50 ccm holte. 1971 dominierte er mit fünf Siegen in neun Rennen. Weil zu der Zeit nur die fünf besten Ergebnisse gewertet wurden, gewann er auf Kreidler mit der maximalen Punkteausbeute von 75 Zählern.



1972 beendete de Vries die 50er-WM punktgleich mit Ángel Nieto, weil bei beiden jeweils drei Siege und drei zweite Plätze zu Buche standen, fiel die Titelentscheidung auf Basis der addierten Rennzeiten zugunsten des Spaniers.



Dafür gewann der leichtgewichtige Niederländer 1973 bei fünf Antreten fünf Rennen und sicherte sich auf der Kreidler-Van-Veen seinen zweiten Titel. Van Veen, der niederländische Kreidler-Importeur, bildete das Werksteam. De Vries war selbst sein ausgezeichneter Tüftler und Techniker und arbeitete nach dem Ende seiner Karriere nach der Saison 1973 als Tuner für die Rennmotoren von Van Veen.

Insgesamt feiert de Vries 14 Siege und 27 Podestplätze – allesamt in der als Schnapsglasklasse bezeichneten Kategorie. Das kam daher, dass die Kolben der 50 ccm-Einzylinder-Zweitakter die Größe eines Schnapsglases hatten. Wegen des schrillen Tons wurden sie aber auch Kreissägen genannt.



Nun ist Jan de Vries, der am 5. Januar 77 Jahre alt wurde, verstorben.