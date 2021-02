PrüstelGP: Online-Teampräsentation am Sonntag

Nachdem das PrüstelGP-Team im vorigen Jahr erstmals die Vorsaison-Teampräsentation vor Fans durchführte, mussten auch die Sachsen in diesem Corona-Jahr zwei Schritte zurückmachen. Doch online geht fast alles.

Wenn alles planmäßig läuft, soll die MotoGP-Saison 2021 am 28. März wieder auf dem Losail International Circuit im Wüstenstaat Katar beginnen. Demzufolge häufen sich derzeit auch wieder die Präsentationen der involvierten Teams.



Während dies in der Vergangenheit in der Regel hinter nur für Journalisten und Sponsoren geöffneten, jedoch für Fans verschlossenen Türen geschah, beschritt das sächsische Moto3- Team CarXpert PrüstelGP im Vorjahr einen neuen Weg und tat dies für jedermann öffentlich. Was im Februar 2020 sehr gut angenommen wurde, ist in Zeiten von Corona natürlich undenkbar. Doch auch in diesem Fall ergeben sich in dieser bescheidenen Zeit zugleich neue digitale Chancen. So wird das PrüstelGP-Team am kommenden Sonntag, dem 21. Februar, ab 11:00 Uhr die neue Saison per öffentlichen Livestream einläuten.

Neben der Präsentation des neuen Designs an den KTM-Bikes werden natürlich auch die beiden WM-Piloten Jason Dupasquier und Ryusei Yamanaka vorgestellt. Während der 19-jährige Schweizer sein zweites Jahr in der WM und auch im Prüstel-Team bestreitet, stößt der gleich alte Japaner neu dazu. Der junge Mann aus dem Land der aufgehenden Sonne wurde nach vier Grand Prix 2019 im letzten Jahr als Vollzeit-Pilot im Team Estrella Galicia 0,0 WM-24.

Des Weiteren werden die beiden deutschen Nachwuchspiloten aus dem Northern Talent Cup vorgestellt. Mit dem Adorfer Dustin Schneider hat auch das PrüstelGP Juniorteam einen Wiederholungstäter am Start. Zu ihm gesellt sich neu der Mülheimer Noel Willemsen. Sein Vorgänger ist der Lunzenauer Freddie Heinrich, der mit Gesamtrang 3 im NTC den Aufstieg in den Red Bull MotoGP Rookies Cup geschafft hat und weiter vom Prüstel-Team unterstützt wird.



Wer bei der Teampräsentation 2021 dabei sein will, kann den PrüstelGP-YouTube-Kanal abonnieren.