Sachsenring Q2: Filip Salac auf Pole, Binder bestraft

Filip Salac holte sich am Sachsenring die erste Moto3-Pole seiner Karriere. Der Tscheche startet am Sonntag vor Dennis Foggia und Tatsuki Suzuki ins Rennen, während Darryn Binder nach Kollision die schwarze Flagge sah.

Das Moto3-Qualifying am Sachsenring begann bei fast 50 Grad Streckentemperatur, die Außentemperaturen stiegen mittlerweile auf 31,6 Grad. Bevor die Jagd auf die Pole-Position eröffnet wurde, mussten einige Fahrer den Weg über Q1 nehmen. Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 ran, wo noch vier Plätze für Q2 vergeben werden. Hier setzten sich Darryn Binder trotz Sturz in der Schlussphase, Deniz Öncü, Jaume Masia und Yuki Kunii durch, die somit eine Chance auf einen guten Startplatz erhielten.

Anschließend ging es für die Top-Fahrer ins zweite Zeittraining auf der 3,671 km langen Piste in Hohenstein-Ernstthal. Während das Bike von Darryn Binder rechtzeitig zu Beginn der Session repariert war, bekam Binder die schwarze Flagge für unverantwortliches Fahren in Q1, denn er kollidierte vor seinem Sturz mit Moto3-Rookie Joel Kelso, nachdem er aus der Boxengasse fuhr.

Deniz Öncü warf seine KTM gleich in der ersten fliegenden Runde in Q2 weg und musste das Training somit zum größten Teil aus der Box beobachten. Honda-Pilot Filip Salac setzte nach fünf Minuten die erste Bestmarke mit einer Zeit von 1:26,913 min. Dennis Foggia, Kaito Toba, Romano Fenati und Stefano Nepa folgten auf den Plätzen. WM-Leader Pedro Acosta belegte zu diesem Zeitpunkt den zehnten Platz.

Drei Minuten vor dem Fallen der Zielflagge setzten die Moto3-Piloten zum letzten Angriff an. Deniz Öncü setzte nach kurzer Reparatur seine erste Rundenzeit und fuhr damit auf Platz 7, kurz darauf stürzte Kaito Toba und sorgte für eine gelbe Flagge. Tatsuki Suzuki verbesserte sich auf Platz 3, auch John McPhee schaffte eine Verbesserung, der Schotte startet am Sonntag von Rang 4, hinter Salac, Foggia und Suzuki.

Toba wurde trotz Sturz Fünfter, knapp vor Rookie Lorenzo Fellon, der sein bestes Qualifying-Ergebnis erzielte. Niccolo Antonelli, Romano Fenati, Stefano Nepa und Andrea Migno komplettierten die Top-10, Pedro Acosta strandete auf dem 13. Startplatz.

Moto3, Sachsenring, Q2

1. Filip Salac, Honda, 1:26,913 min

2. Dennis Foggia, Honda, 1:27,096

3. Tatsuki Suzuki, Honda, 1:27,127

4. John McPhee, Honda, 1:27,228

5. Kaito Toba, KTM, 1:27,350

6. Lorenzo Fellon, Honda, 1:27,392

7. Niccolo Antonelli, KTM, 1:27,398

8. Romano Fenati, Husqvarna, 1:27,475

9. Stefano Nepa, KTM, 1:27,522

10. Andrea Migno, KTM, 1:27,629

11. Deniz Öncü, KTM, 1:27,693

12. Izan Guevara, GASGAS, 1:27,899

13. Pedro Acosta, KTM, 1:27,906

14. Sergio Garcia, GASGAS, 1:27,906

15. Xavier Artigas, Honda, 1:27,995

16. Yuki Kunii, Honda, 1:28,365

17. Jaume Masia, KTM, 1:28,393

18. Darryn Binder, Honda, keine Zeit