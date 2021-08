Leopard Racing reagiert auf die Vorwürfe von Foggia

Während des FP2 der Moto3-Klasse in Silverstone veröffentlichte Leopard Racing eine Klarstellung zu den Vorkommnissen um Dennis Foggia und seinen Vater Fabio, der in Spielberg auf der Tribüne saß.

Dennis Foggia beklagte sich in TV-Interviews nach seinem dritten Platz beim Österreich-GP in Spielberg bitterlich darüber, dass sein Leopard Team Papa Fabio Foggia aus dem Fahrerlager verbannt habe. Deshalb wolle er trotz bestehender Verträge das Team am Ende des Jahres auch verlassen.

Das ließ der Rennstall des Immobilien-Unternehmers Flavio Becca aus Luxemburg nicht auf sich sitzen und verbreitete nun ein offizielles Statement, um seine Sichtweise der Dinge darzulegen.

«Das Team verweigerte Dennis Foggias Vater tatsächlich den Zutritt zur Leopard-Box und dem Leopard-Truck. Das Team nahm aber nie seinen Pass weg und verweigerte Fabio Foggia nie den Zutritt zum Fahrerlager», stellte Leopard darin unter anderem klar.

Diese Maßnahmen wurden ergriffen, «wegen mehrerer Situationen, in denen Fabio Foggias Haltung sich auf die Harmonie im Team auswirkte», lautete die Erklärung. «Diese Entscheidungen wurden aufgrund der Überlegung, was für die Perfomance des Teams das Beste ist, getroffen. Leopard Racing gewann seit 2015 drei WM-Titel, 30 Grand Prix und holte 66 Podestplätze und hatte dabei niemals Probleme dieser Art.»

Zudem bedauerte das Moto3-Team, dass die Angelegenheit von Dennis entgegen der vertraglichen Vereinbarungen öffentlich gemacht wurde. Trotzdem werde man den Italiener weiterhin voll unterstützen. «Und letztendlich erreichte Dennis Foggia die besten Ergebnisse seiner Karriere mit Leopard», schloss das Statement.

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:11,334 min

2. Sasaki, KTM, + 0,139 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,199

4. Riccardo Rossi, KTM, + 0,384

5. Foggia, Honda, + 0,390

6. Darryn Binder, Honda, + 0,702

7. Öncü, KTM, + 0,722

8. Fellon, Honda, + 0,810

9. Acosta, KTM, + 0,828

10. Rodrigo, Honda, + 0,830

11. Masia, KTM, + 0,891

12. Guevara, GASGAS, + 0,899

13. Nepa, KTM, + 0,920

14. Tatay, KTM, + 0,952

15. McPhee, Honda, + 0,952



Ferner:

26. Kofler, KTM, + 2,238