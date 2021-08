Silverstone: Moto3-Pole für Fenati, WM-Leader schwach

Pedro Acosta und Sergio Acosta sorgten am Samstag in Silverstone für große Enttäuschungen, denn die WM-Führenden schafften es nicht ins Moto3-Q2, Romano Fenati (Husqvarna) holte die zweite Pole-Position in Serie.

Bei 18 Grad Außentemperatur und 27 Grad Asphalttemperatur auf dem GP-Kurs von Silverstone setzten sich am Samstag im ersten Qualifying die besten vier Fahrer durch, um anschließend in Q2 mit den besten 14 Fahrern aus den drei freien Trainings um die Pole-Position zu kämpfen. Honda-Pilot Gabriel Rodrigo setzte sich mit 2:11,713 Minuten durch und zog genauso wie Carlos Tatay (KTM), Filip Salac (KTM) und GASGAS-Fahrer Izan Guevara eine Runde weiter.

WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM AJo) schaffte den Sprung nicht, der Spanier startet am Sonntag von Platz 22. Der WM-Zweite Sergio Garcia strandete ebenfalls in Q1, Startplatz 24. Auch Maximilian Kofler erwischte keine gute Session, denn der KTM-Pilot aus Österreich muss den GP über X Runden vom 27. und letzten Platz in Angriff nehmen, ihm fehlten 1,6 Sekunden zum Weiterkommen in Q2.



Rodrigo war in Q2 auch derjenige, der am Anfang die Pace machte und sich mir 2:11,588 Minuten an Spitze setzte. Zur Halbzeit der Session über 15 Minuten war Jeremy Alcoba erster Verfolger des Argentiniers, Andrea Migno und Leopard-Fahrer Dennis Foggia folgten auf den Plätzen. Von der Bestzeit von Romano Fenati (Husqvarna) aus FP3 fehlten zu diesem Zeitpunkt noch 0,9 Sekunden.

Drei Minuten vor dem Fallen der Zielflagge stürzte der Franzose Lorenzo Fellon in Turn 17 und sorgte für eine gelbe Flagge, kurz darauf erwischte es auch KTM-Fahrer Ayumu Sasaki in der schnellen Kurve 7.

Durch die Gefahrenstellen wurden zahlreiche Runden gestrichen, besonders ärgerlich für Fenati, Darryn Binder, John McPhee und Tatsuki Suzuki, die 90 Sekunden vor dem Ende der Session noch keine gezeitete Runde gefahren hatten.

Die letzte Zeitenjagd entschied: Romano Fenati setzte seine Husqvarna auf die Pole-Position mit einer Rundenzeit von 2:11,325 Minuten, Rodrigo und Ricardo Rossi (KTM) komplettieren die erste Startreihe. Die folgenden Plätze belegen Migno, Andrea Antonelli, Filip Salac, Alcoba, Foggia und Deniz Öncü. Jaume Masia komplettiert die Top-10, John McPhee und Darryn Binder vom Petronas Sprinta-Team kommen nicht über die Ränge 15 und 16 hinaus.

Moto3, Silverstone, Q2 (28. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:11,325 min

2. Rodrigo, Honda, + 0,043 sec

3. Rossi, KTM, + 0,197

4. Migno, Honda, + 0,265

5. Antonelli, KTM, + 0,390

6. Salac, Honda, + 0,478

7. Alcoba, Honda, + 0,525

8. Foggia, Honda, + 0,560

9. Öncü, KTM, + 1,066

10. Masia, KTM, + 1,187

11. Guevara, GASGAS, + 1,218

12. Nepa, KTM, + 1,266

13. Suzuki, Honda, + 1,380

14. Tatay, KTM, + 1,602



Ferner:

22. Acosta, KTM

24. Garcia, GASGAS

27. Kofler, KTM