Offiziell: Red Bull KTM Tech3 mit Öncü und Holgado

Die Mannschaft von Hervé Poncharal verkündete am Rande des Texas-GP offiziell: Deniz Öncü und Daniel Holgado werden in der Moto3-WM 2022 für Tech3 KTM antreten.

Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, werden Deniz Öncü und Daniel Hogaldo 2022 das Red Bull KTM Tech3 Team in der Moto3-Klasse bilden. Öncü (18) stand in der laufenden WM-Saison schon drei Mal auf dem Podest, der 16-jährige Holgado führt aktuell die Moto3-Junioren-WM auf der GAGAS mit 26 Punkten Vorsprung an.

«Es sind großartige Neuigkeiten, dass wir Deniz Öncü für eine weitere Moto3-Saison mit uns gewinnen konnten», freut sich Team Principal Hervé Poncharal. «Er hat unglaubliche Fortschritte gemacht und war zweimal schon sehr nahe dran an seinem ersten Sieg. Wir sind sehr stolz auf das, war er bisher geleistet hat.»

«Wir haben schon ein paar Podestplätze und eine Pole-Position geholt. Ich glaube, dass wir unseren ersten Sieg vor dem Ende der Saison feiern können, und ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr mit dieser fantastischen Familie viel mehr schaffen können», gab sich der Türke, aktuell WM-Elfter, selbstbewusst.

«Auf der anderen Seite der Box werden wir ein neues Gesicht haben, Daniel Holgado», fuhr Poncharal fort. «Er ist einer der schnellsten jungen Talente, die aus der Junioren-WM und dem Red Bull MotoGP Rookies Cup kommen. Es wird interessant, ihn in seiner ersten Moto3-WM-Saison zu begleiten. Wir haben schon etwas Zeit mit ihm verbracht und ich bin überzeugt, dass er gut in das Team passen wird und die Ergebnisse bringen wird, die wir von ihm erwarten. Seine Mission wird es sein, 2022 um den Titel ‚Rookie of the Year‘ zu kämpfen», gab der Franzose das Ziel für den Neuzugang aus.

Der junge Spanier bedankte sich fleißig bei Tech3, KTM, Red Bull, seiner Familie und seinem Neox Management. «Ich bin unglaublich stolz und kann dieses neue Abenteuer kaum erwarten», strahlte der Gesamtdritte des Red Bull MotoGP Rookies Cups 2021.

«Insgesamt stimmt mich unser Line-up sehr zuversichtlich, wenn ich an 2022 denke. Wir haben zwei junge Fahrer mit sehr großem Potenzial, das ist die Mission, die wir von Red Bull und KTM für unser Moto3-Projekt zugeteilt bekommen haben», so Poncharal.

Die Moto3-GP-Teams für 2022

Red Bull KTM Ajo

Jaume Masia, David Alonso



Red Bull KTM Tech3

Deniz Öncü, Daniel Holgado



BOE Owlride KTM

David Muñoz, ???



CIP Green Power KTM

Kaito Toba, Joel Kelso



Avintia VR46 Riders Academy KTM

???, Niccoló Antonelli



MTA Tonucci Racing

Stefano Nepa, Ivan Ortola



MT Foundation 77 KTM

???, Adrian Fernández?



Snipers Honda Team:

Alberto Surra, Andrea Migno



CF Moto Factory Team PrüstelGP :

Xavier Artigas, Carlos Tatay



Vision Track Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley



Leopard Honda Racing:

Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki



GASGAS Aspar Team:

Sergio Garcia, Izan Guevara



SIC58 Squadra Corse Honda

???, Lorenzo Fellon



Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

Ayumu Sasaki, John McPhee



Honda Team Asia

Andi Farid Izdihar, Yuki Kunii