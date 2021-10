Pedro Acosta: Matchball nur mit Sieg zu verwandeln

Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Pedro Acosta hat wie Fabio Quartararo am kommenden Wochenende in Misano den ersten Matchball im Titelkampf. Drei Rennen vor Schluss hat der Moto3-Rookie aber nur eine Möglichkeit.

Die Motorrad-WM 2021 biegt mit dem «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» auf die Zielgerade ein, in zwei der drei WM-Klassen könnte am Sonntag bereits die Titelentscheidung fallen. Während Fabio Quartararo in der Königsklasse MotoGP bei 52 Punkten Vorsprung auf den einzig verbliebenen Rivalen Francesco Bagnaia alle Trümpfe in der Hand hat, ist es für Moto3-WM-Leader Pedro Acosta wesentlich schwieriger, die Krone bereits beim zweiten Misano-GP endgültig abzusichern.

Acosta liegt aktuell 30 Punkte vor Dennis Foggia (Honda) und 50 Punkte vor Sergio Garcia (GASGAS). Drei Rennen sind noch zu fahren, damit sind noch maximal 75 Punkte zu holen. Für den letztjährigen Red Bull-Rookies-Cupsieger gibt es also nur eine Möglichkeit, um bereits in Misano eine Titelparty zu feiern: Acosta muss gewinnen und damit 25 Punkte holen, Foggia darf gleichzeitig höchstens vier Punkte sammeln, was einem zwölften Platz entspricht.

Ein zweiter Platz und damit 20 Punkte sind schon zu wenig. Der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot – bisher fünffache Saisonsieger – bräuchte nach dem Emilia Romagna-GP und damit zwei Rennen vor Schluss nämlich mindestens 51 Punkte Vorsprung, um mathematisch alles klar zu machen. Denn im Falle eines Punktegleichstands würde am Ende die Anzahl der Siege den Ausschlag geben. Foggia steht auch schon bei vier Saisonsiegen und kündigte nach zuletzt fünf Podestplätzen in Folge bereits an, dass er noch an den Titel glaube.



Will auch Sergio Garcia im Titelrennen bleiben, muss der GASGAS-Werksfahrer in Misano unbedingt Punkte auf den Spitzenreiter gutmachen.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.