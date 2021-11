Honda Team Asia 2022 mit zwei Red-Bull-Rookies

Das Honda Team Asia verpflichtet für die Moto3-Saison 2022 zwei junge Nachwuchspiloten aus dem Red Bull MotoGP Rookies Cup: Den Indonesier Mario Aji und den Japaner Taiyo Furusato.

Ein Rennen vor dem Saisonfinale in Valencia gab das Honda Team Asia nun sein Fahreraufgebot für die Moto3-WM 2022 bekannt. Mit Mario Aji und Taiyo Furusato verpflichtete das Team zwei Nachwuchspiloten, die ihre erste komplette Saison in der Weltmeisterschaft bestreiten werden. Aji gab sein WM-Debüt beim «Emilia-Romagna-GP» in Misano, dort wurde der er 21. Eigentlich wäre der Indonesier auch in Portimão mit einer Wildcard an den Start gegangen, jedoch zog er sich zuvor beim Training einen Oberschenkelbruch zu und musste operiert werden.

Der 17-jährige Aji begann seine internationale Karriere 2018 im Asia Talent Cup, in diesem Jahr bestritt er den Red Bull MotoGP Rookies Cup und nahm an der Moto3-Junioren-WM teil. Dort liegt er ein Rennen vor Schluss auf Gesamtrang 9. «Ich bin gespannt auf die nächste Saison, für meinen Vater und mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich werde diese Chance nicht verschwenden und versuchen, mich in jedem Rennen zu verbessern. Dann werden die Ergebnisse von allein kommen. Ich werde alle geben, um den Traum meines Vaters wahr werden zu lassen», präsentierte sich der Indonesier stolz.

Furusato liegt im Asia Talent Cup bei noch zwei ausstehenden Rennen auf Tabellenplatz 1, den Red Bull Rookies Cup schloss er in diesem Jahr als Elfter ab. «Ich bin froh, in der Weltmeisterschaft fahren zu dürfen, auch wenn es eine große Herausforderung sein wird. Für mich wird vieles das erste Mal sein: Ein neues Team, ein neues Bike, neue Strecken. Es wird eine schwierige Saison werden, aber ich danke allen, die an mich glauben und mich unterstützen», lauteten die Worte des Japaners.

Teammanager Hiroshi Aoyama kommentierte seine neue Fahrerpaarung voller Vorfreude: «Mario hat die Gabe, jedes beliebige Motorrad auf einem hohen Level fahren zu können. Wir glauben an sein Potenzial und seine künftige Entwicklung. Taiyo hat in diesem Jahr seine Sieges-Mentalität bewiesen und uns mit starken Rennergebnissen beeindruckt. Für beide wird es ein großer Schritt, aber auch eine wertvolle Erfahrung sein.»

Den beiden Neuzugängen müssen die diesjährigen Piloten Yuki Kunii und Andi Farid Izdihar weichen, über deren Verbleib im Moto3-Fahrerlager sind derzeit noch keine Informationen bekannt.



Die Moto3-GP-Teams für 2022



Red Bull KTM Ajo

Jaume Masia, Daniel Holgado



Red Bull KTM Tech3

Deniz Öncü, Adrián Fernández



BOE Owlride KTM

Riccardo Rossi, David Muñoz



CIP Green Power KTM

Kaito Toba, Joel Kelso



Avintia VR46 Riders Academy KTM

Matteo Bertelle, Elia Bartolini



MTA Tonucci Racing KTM

Stefano Nepa, Ivan Ortola



MT Helmets-MSI KTM

Ryusei Yamanaka, Diogo Moreira



Snipers Honda Team

Alberto Surra, Andrea Migno



CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Carlos Tatay



VisionTrack Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley



Leopard Honda Racing

Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki



GASGAS Aspar Team

Sergio Garcia, Izan Guevara



SIC58 Squadra Corse Honda

Josito Garcia, Lorenzo Fellon



Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

Ayumu Sasaki, John McPhee



Idemitsu Honda Team Asia

Mario Suryo Aji, Taiyo Furusato