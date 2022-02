CFMOTO Racing PrüstelGP: Für einen guten Zweck

Tom Lüthi und die PrüstelGP-Fahrer in Hohenstein-Ernstthal

Im Rahmen des Präsentation für 2022 des Teams CFMOTO Racing PrüstelGP blickte die GP-Truppe über den Tellerrand und stattete der Behindertenwerkstatt am Sachsenring einen Besuch ab.

Natürlich durften die beiden Hauptdarsteller des neu formierten Teams CFMOTO Racing PrüstelGP, Xavier Artigas und Carlos Tatay, bei der (Online-)Teamvorstellung nicht fehlen. Dazu reisten die beiden Spanier Ende Januar von der iberischen Halbinsel via Frankfurt/Main und Dresden an den Sachsenring, denn hier war im Pressezentrum des Sachsenrings, wo ein kleines Fernsehstudio aufgebaut worden.

Nach einer ersten Stippvisite beim unmittelbar am Sachsenring beheimateten Team stand beim ebenda befindlichen «Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal» ein erster Programmpunkt auf der Agenda. Das Lebenshilfewerk ist eine Einrichtung mit verschiedenen Werkstatträumen, in denen Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung (noch) nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, sinnvoll produktiv sind oder auf eine echte berufliche Ausbildung vorbereitet werden.

Nicht nur auf Grund der Nähe zum sächsischen Traditionskurs sind auch bei diesen beeinträchtigten und dennoch lebensfrohen Menschen die Motorsport-Begeisterung und das -Wissen groß.

Mindestens gleich groß war dann die Freude, als das Team CFMOTO Racing PrüstelGP mit Xavier Artigas, Carlos Tatay und dem neuerdings als Sportdirektor fungierenden Ex-Rennfahrer Tom Lüthi hereinschneite.

Trotz der langen Anreise nahmen sich die Fahrer Zeit, sich die unterschiedlichen Werkstatträume zeigen zu lassen, in denen verschiedenste Produkte hergestellt werden. Und da man als guter Gast nicht mit leeren Händen erscheinen sollte, hatte das Team Geschenke in Form von Paketen mit handsignierten Shirts und Stickern für die liebenswerten Malocher des Lebenshilfewerks mitgebracht. Auch bei dem einen oder anderen gemeinsamen Foto kamen die Rennfahrer mit so manchem ins Gespräch und waren von deren Motorsport-Kompetenz überrascht.

Unter dem Strich bleibt eine tolle Aktion festzuhalten, mit der das Team CFMOTO Racing PrüstelGP seinen Respekt für die geleistete Arbeit der Behindertenwerkstatt ausdrückte und selbst gute Eindrücke mitnahm.