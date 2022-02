SIC58 Squadra Corse: Neustart mit Rossi und Co.

SIC58-Teamchef Paolo Simoncelli präsentierte am Mittwoch in Misano sein Aufgebot für die Saison 2022 mit Rückkehrer Riccardo Rossi.

Während im Teatro Rossini von Pesaro die Präsentation des Mooney VR46 Racing Teams aufgezeichnet wurde, stellte sich am Misano World Circuit, der seit 2012 den Namen von Marco Simoncelli in der offiziellen Bezeichnung trägt, die SIC58 Squadra Corse für die Saison 2022 vor.

Für die italienische Rennstrecke an der Adria ist es übrigens ein besonderes Jahr, man feiert 50-jähriges Jubiläum. Das eigens dafür entworfene Logo prangt auf den Maschinen des Rennstalls von Paolo Simoncelli.

Nach dem Abgang von Tatsuki Suzuki zu Leopard Racing setzt die SIC58 Squadra Corse in der Moto3-WM 2022 neben Lorenzo Fellon (17) auf ein altbekanntes Gesicht: Riccardo Rossi (19) kehrte in das Team zurück, für das er schon 2015 in der italienischen CIV-Serie gestartet war. Im Regenrennen von Le Mans hatte Rossi im Vorjahr überraschend seinen ersten WM-Podestplatz gefeiert.

Zudem fährt der 15-jährige Australier Harrison Voight für SIC58 in der Moto3-Junioren-WM (JuniorGP), Kevin Zannoni (21) wird im MotoE-Weltcup aufgeboten. Der Teampräsentation wohnte unter anderen Giovanni Copioli, Präsident des italienischen Motorsportverbandes FMI, bei.

«Wir haben eine besondere Verbindung zum Misano World Circuit. Es ist die erste Strecke, auf der Marco gefahren ist», betonte Paolo Simoncelli. Zu seinem erneuerten Fahreraufgebot ergänzte er: «Hoffentlich ist es ein gutes Zeichen, dass es immer besser laufen wird. Die vergangenen zwei Jahre waren schwierig, aus vielerlei Hinsicht. Wir dachten, dass Tatsuki uns einen Titel schenken würde, aber das ist nicht passiert. Die Präsentation fällt genau auf den ersten Todestag von Fausto Gresini. Er war einer der ersten, der an unser Projekt geglaubt hat. Es ist zudem die erste Vorstellung, die ohne Alberto Pascucci stattfindet, ein weiterer großer Unterstützer. Wir verzeichnen aber auch willkommene Rückkehrer und Neuzugänge. Ich habe großes Vertrauen in unsere Fahrer, sie sind jung und motiviert und bereits gut in unsere große Familie integriert.»