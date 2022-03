Lombok: Erste Moto3-Pole für CFMOTO und Carlos Tatay

Freude im Team von Florian Prüstel. Carlos Tatay holte sich im Q2 auf dem Mandalika Street Circuit die Pole-Position in der Moto3-Klasse, Premiere für den Spanier und den chinesischen Hersteller CFMOTO.

Weil sich der Mandalika Street Circuit am Samstagmorgen erneut im Nassen präsentierte, stammen die schnellsten Zeiten aus dem FP2 der Moto3 am Freitag. Zum Qualifying trocknete die Piste rechtzeitig ab, nur einzelne feuchte Stellen waren noch zu sehen und die Piloten der kleinsten GP-Klasse machten sich in Q1 auf den Weg, um sich einen der vier letzten Plätze in Q2 zu ergattern. KTM-Fahrer Kaito Toba stürzte in Q1, der Japaner muss entsprechend am Sonntag von hinten ins Rennen starten, auch WM-Favorit Sergio Garcia (GASGAS) stürzte. Der Spanier setzte sich trotzdem durch und erreichte gemeinsam mit Lokalmatador Mario Aji (Honda), Xavier Artigas (CFMOTO) und Honda-Fahrer Alberto Surra das zweite Qualifying auf der 4,301 km langen Piste in Indonesien.

Bei 30 Grad Celsius Außentemperatur begannen die Top-18 Moto3-Stars die Jagd auf die Pole-Position. Auch der Asphalt war mit 39 Grad Celsius noch vergleichsweise kühl, denn in den vergangenen Tagen heizte sich die Piste teilweise auf bis zu 65 Grad auf.



Zu Beginn von Q2 sorgte Ricardo Rossi für eine Schrecksekunde, als der Honda-Fahrer stürzte und hart zu Boden ging. Der Italiener raffte sich wieder auf und brachte sein Bike zurück zur Box, für ihn war die Session gelaufen, denn der 19-Jährige wurde anschließend zu einem Check ins Medical Center gebracht. Auch der Brite Scott Ogden (Honda) stürzte in der gleichen Kurve.

Mario Aji startete seinen ersten Run gleich mit der Bestzeit. Der Indonesier fuhr mit 1:42,051 Minuten die schnellste Runde und lag damit nach sechs Minuten vor Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Leopard Honda-Fahrer Dennis Foggia, der seine Honda anschließend in Kurve 2 ins Kiesbett schmiss. Zur Halbzeit des Moto3-Qualifyings übernahm CFMOTO-Star Carlos Tatay vom deutschen PrüstelGP-Team die Führung in der 15-minütigen Session.

Vier Minuten vor dem Ende des Zeittrainings ging es für die Fahrer zur finalen Zeitenjagd. Tatay legte am Ende noch einmal nach und sicherte sich und seinem sächsischen Team die erste Pole-Position in dieser Saison. Für Tatay und Hersteller CFMOTO ist es sogar die erste Pole-Position in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Hinter dem 18-jährigen Tatay, der am Sonntag seinen 35. Grand Prix bestreitet, fahren überraschend der Brasilianer Diogo Moreira (KTM ) und der Indonesier Mario Aji (Honda) aus der ersten Startreihe los.

Die beiden Routiniers Andrea Migno und Dennis Foggia nehmen das Rennen aus Startreihe 2 auf, sie stehen somit knapp vor GASGAS-Fahrer Sergio Garcia. Husqvarna-Pilot und Katar-Pechvogel Ayumu Sasaki wird den zweiten WM-Lauf der Saison mit seiner Husqvarna von Startplatz 10 aufnehmen.

Lombok, Ergebnis Moto3, Q2:

1. Carlos Tatay, CFMOTO, 1:41,232 min

2. Diogo Moreiro, KTM, + 0,083 sec

3. Mario Aji, Honda, + 0,335

4. Xavier Artigas, CFMOTO, + 0,353

5. Andrea Migno, Honda, + 0,362

6. Dennis Foggia, Honda + 0,442

7. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,579

8. Iran Guevara, GASGAS, + 0,598

9. Deniz Öncü, KTM, + 0,971

10. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 1,036

11. Jaume Masia, KTM, + 1,159

12. Alberto Surra, Honda, + 1,166

13. Elia Bartolini, KTM, + 1,606

14. Ivan Ortolá, KTM, + 1,646

15. Ricardo Rossi, Honda, + 1,897