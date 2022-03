Izan Guevara (GASGAS): Sein zweiter WM-Podestplatz

Izan Guevara und Sergio Garcia führten die Verfolgergruppe in Mandalika über weite Strecken an

Den Indonesien-GP in Mandalika beendeten Izan Guevara und Sergio Garcia nach hartem Kampf auf den Plätzen 2 und 4. Nach zwei Grand Prix liegen beide GASGAS-Werksfahrer in den Top-3 der Moto3-WM-Tabelle.

Der neue WM-Leader Dennis Foggia (Honda) war an der Spitze außer Reichweite, aber im Kampf um Platz 2 konnte sich Izan Guevara am Sonntag in den finalen Runden erfolgreich von der Verfolgergruppe absetzen. Für den Moto3-Junioren-Weltmeister von 2020 war es der zweite Podestplatz seiner WM-Karriere – nach dem Sieg im chaotischen Sprint-Rennen von Austin 2021.

«Ich freue mich sehr über meinen ersten Podestplatz in diesem Jahr», strahlte der 17-jährige Guevara. «Die Pace war unglaublich, genauso wie die Kämpfe in der Gruppe, die waren unglaublich. In den letzten zwei Runden pushte ich und konnte Platz 2 absichern. Danke an das Team für ihre harte Arbeit bei schwierigen Bedingungen.»

Zur Erinnerung: Beim Saisonauftakt in Doha war Guevara wegen unverantwortlicher Fahrweise im Qualifying von der vermeintlichen Pole-Position – neben Foggia und Suzuki – ans Ende der Startaufstellung verbannt worden, oben drauf gab es einen Long-Lap-Penalty. Mit Platz 8 betrieb Izan noch Schadensbegrenzung, nach zwei Grand Prix fehlen ihm als WM-Dritter nun nur sechs Punkte auf Foggia.

Dazwischen liegt in der Tabelle sein GASGAS-Teamkollege Sergio Garcia, in Mandalika knapp hinter Carlos Tatay (CFMOTO) Vierter. «Es war ein gutes Rennen, in dem wir für das Podium gepusht haben», meinte Garcia. «Ich fühlte mich stark auf der Strecke, aber uns fehlte im Kurvenausgang etwas die Beschleunigung, deshalb musste ich alles geben, um Vierter zu werden. Für die WM sind es aber wichtige Punkte, ich bin glücklich.»

Moto3-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Dennis Foggia, Honda, 23 Rdn in 38:51,668 min (= 152,7 km/h)

2. Izan Guevara, GASGAS, + 2,612 sec

3. Carlos Tatay, CFMOTO, + 3,639

4. Sergio Garcia, GASGAS, + 3,759

5. Deniz Öncü, KTM, + 3,870

6. Xavier Artigas, CFMOTO, + 4,962

7. Jaume Masia, KTM, + 5,289

8. Elia Bartolini, KTM, + 5,405

9. Daniel Holgado, KTM, + 5,533

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 5,687

11. Ryusei Yamanaka, KTM, + 16,286

12. Kaito Toba, KTM, + 16,921

13. Scott Ogden, Honda, + 17,257

14. Mario Aji, Honda, + 24,626

15. Matteo Bertelle, KTM, + 24,809

Fahrer WM-Stand nach 2 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 34 Punkte. 2. Garcia 33. 3. Guevara 28. 4. Migno 25. 5. D. Öncü 25. 6. Toba 20. 7. Tatay 16. 8. Artigas 16. 9. Yamanaka 12. 10. McPhee 11. 11. 6. Moreira 10. 12. Masia 9. 13. Bartolini 8. 14. Holgado 7. 15. Suzuki 6. 16. Ortolá 5. 17. R. Rossi 4. 18. Nepa 3. 19. Odgen 3. 20. Aji 2. 21. Adrian Fernández 2. 23. Bertelle und Kelso, je 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 50 Punkte. 2. GASGAS 40. 3. KTM 27. 4. CFMOTO 22. 5. Husqvarna 11.



Team-WM:

1. Gaviota GASGAS Aspar Team 61 Punkte. 2. Leopard Racing 40. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 32. 4. Red Bull KTM Tech3 26. 5. Rivacold Snipers 25. 6. MT Helmets – MSI 22. 7. CIP Green Power 21. 8. Red Bull KTM Ajo 16. 9. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 11. 10. QJMotor Avintia 9. 11. MTA Team 8. 12. SIC58 Squadra Corse 4. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.