Carlos Tatay (3.) schreibt WM-Geschichte für CFMOTO

Carlos Tatay bescherte Hersteller CFMOTO beim Grand Prix von Indonesien die erste Pole-Position und den ersten Podiumsplatz in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Xavier Artigas landete auf dem sechsten Platz.

Carlos Tatay (Team CFMoto Racing PruestelGP) sorgte im Moto3-Qualifying zum Grand Prix von Indonesien in Mandalika für die erste Pole-Position für Hersteller CFMOTO in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Tatay erwischte am Sonntag im Rennen auch einen guten Start und konnte sich sofort in der Spitzengruppe behaupten. Beim Versuch das Tempo zu erhöhen, verließ Tatay die Ideallinie, kürzte dabei ab und wurde dafür mit einem Long Lap-Penalty bestraft. Zu diesem Zeitpunkt lag Tatay außerhalb der Top10 und weit weg von einem Podiumsplatz. Es folgte eine respektable Aufholjagd des 19-jährigen Spaniers, die mit dem dritten Platz hinter Dennis Foggia (Honda) und Izan Guevara (GASGAS) belohnt wurde.

«Ich habe einfach 100 Prozent gegeben», erklärte der neue Moto3-WM-Siebte nach der Siegerehrung. «Nach meinem Long Lap Penalty wollte ich nur noch irgendwie auf dem Podium landen und habe alles dafür gegeben. Ich habe gepusht und überholt, so viel ich nur konnte. Ich bin super glücklich, das erste Podium für mich und CFMOTO geholt zu haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Zarco gegen Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Darryn Binder und Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Quartararo gegen Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira © Gold & Goose Quartararo, Oliveira, Zarco © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira Zurück Weiter

Xavier Artigas, der vom vierten Platz aus startete, musste direkt zu Beginn etwas abreißen lassen, konnte aber die Pace der Führungsgruppe mitgehen und Anschluss halten. Beide CFMOTO Racing PruestelGP-Piloten waren auf einer härteren Reifenmischung unterwegs, was sich besonders in den letzten beiden Runden positiv auswirkte. So kämpfte sich Carlos Tatay von Platz 14 zurück auf das Podium und Xavier Artigas erreichte den sechsten Platz 6. In der Teamwertung rückt die CFMOTO-Crew damit auf den dritten Gesamtrang vor.

«Es war ein harter Tag, es war unheimlich heiß, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden», stellte Artigas klar. «Wir haben zehn wichtige Punkte geholt und haben uns in der Teamwertung auf den dritten Platz verbessert. Ich habe versucht, weiter nach vorn zu fahren, musste dafür aber wirklich hart pushen und wollte keine Fehler machen. Das Vertrauen zur CFMOTO ist da, wir haben wieder viel gelernt und können uns sogar noch weiter verbessern.»

«Das ist genau das Ergebnis, welches wir erreichen wollten», sagte auch der Technikchef Massimo Capanna. «Beide Fahrer haben anfangs etwas an Plätzen verloren, konnten aber über das Rennen hinweg konstant mithalten und am Ende nach vorn pushen. Nach den ersten zwei Rennen sind wir nun Dritter der Gesamt-Teamwertung, das ist fantastisch für CFMOTO, für PruestelGP und für alle Sponsoren und Unterstützer.»

«Ich bin stolz auf die gesamte Leistung des CFMOTO-Teams an diesem besonderen Wochenende», freute sich Teammanager Florian Prüstel. «Carlos und Xavi zeigen eine super Performance und arbeiten auch in den Training-Sessions sehr gut zusammen. Mit der gestrigen Pole-Position und dem heutigen Podium konnten wir zeigen, dass wir mit beiden Fahrern in der Weltspitze mitfahren können. Für diese Teamleistung möchte ich mich auch bei CFMOTO, unseren langjährigen Unterstützern und Partnern, meiner Familie und Freunden sowie Fans sehr bedanken, ohne euch können wir solche Ergebnisse nicht erreichen.»

Moto3-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Dennis Foggia, Honda, 23 Rdn in 38:51,668 min (= 152,7 km/h)

2. Izan Guevara, GASGAS, + 2,612 sec

3. Carlos Tatay, CFMOTO, + 3,639

4. Sergio Garcia, GASGAS, + 3,759

5. Deniz Öncü, KTM, + 3,870

6. Xavier Artigas, CFMOTO, + 4,962

7. Jaume Masia, KTM, + 5,289

8. Elia Bartolini, KTM, + 5,405

9. Daniel Holgado, KTM, + 5,533

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 5,687

11. Ryusei Yamanaka, KTM, + 16,286

12. Kaito Toba, KTM, + 16,921

13. Scott Ogden, Honda, + 17,257

14. Mario Aji, Honda, + 24,626

15. Matteo Bertelle, KTM, + 24,809

Moto3 WM-Stand nach 2 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 34 Punkte. 2. Garcia 33. 3. Guevara 28. 4. Migno 25. 5. D. Öncü 25. 6. Toba 20. 7. Tatay 16. 8. Artigas 16. 9. Yamanaka 12. 10. McPhee 11. 11. 6. Moreira 10. 12. Masia 9. 13. Bartolini 8. 14. Holgado 7. 15. Suzuki 6. 16. Ortolá 5. 17. R. Rossi 4. 18. Nepa 3. 19. Odgen 3. 20. Aji 2. 21. Adrian Fernández 2. 23. Bertelle und Kelso, je 1.



Moto3 Konstrukteurs-WM-Stand:

1. Honda 50 Punkte. 2. GASGAS 40. 3. KTM 27. 4. CFMOTO 22. 5. Husqvarna 11.



Moto3 Team-WM-Stand:

1. Gaviota GASGAS Aspar Team 61 Punkte. 2. Leopard Racing 40. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 32. 4. Red Bull KTM Tech3 26. 5. Rivacold Snipers 25. 6. MT Helmets – MSI 22. 7. CIP Green Power 21. 8. Red Bull KTM Ajo 16. 9. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 11. 10. QJMotor Avintia 9. 11. MTA Team 8. 12. SIC58 Squadra Corse 4. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.