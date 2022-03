Poncharal zu Deniz Öncü: «Das erwarten wir von ihm»

In zwei Rennen fuhr Deniz Öncü aus dem Red Bull KTM Tech3 Team zweimal in die Top-5, Ajo-Ass Jaume Masia schrieb in Mandalika erstmals in dieser Saison an. Sind sie die Moto3-Titelhoffnungen von KTM?

Im Vorjahr stand Deniz Öncü schon dreimal auf dem Moto3-Podest, zum Auftakt in die neue Saison in Doha/Katar trennten ihn als Vierter nur 0,021 sec von Platz 3. Am vergangenen Wochenende fehlten ihm beim Indonesien-GP in Mandalika als Fünfter ebenfalls nur 0,231 sec.

«Das Wochenende in Indonesien war eine Herausforderung, weil wir an den drei Tagen mit unterschiedlichen Bedingungen konfrontiert waren. Aber egal ob trocken oder nass, wir waren immer stark und das gab mir Vertrauen», erzählte der 18-jährige Türke. «Wir beendeten den Grand Prix auf P5, was gut ist, auch wenn unser Ziel ist, auf dem Podest zu stehen – oder noch besser, den Sieg zu holen. Es bleibt aber ein gutes Ergebnis, darüber sind wir glücklich, wir sammelten Punkte die Weltmeisterschaft, bevor es nach Argentinien geht.»

Laut Tech3-Chef Hervé Poncharal ist sein Moto3-Ass Öncü voll auf Kurs. Denn: «Er beendete das Rennen zum zweiten Mal in Folge in den Top-5. Das ist das, was wir von ihm erwarten. Er nahm wieder gute Punkte mit und liegt nun als WM-Fünfter nur ein paar Punkte hinter dem Leader. So baut man eine Saison auf.»

Aus den hoch gesteckten Zielen macht der französische Teamchef keinen Hehl: «Das Ziel für Deniz und Red Bull KTM Tech3 ist, um die Top-Platzierungen und den WM-Titel zu kämpfen. Und bisher macht er das, auch wenn noch 19 Rennen ausstehen.»

Deniz Öncü ist der aktuell bestplatzierte KTM-Pilot in der WM-Tabelle. Ajo-Ass Jaume Masia hängt nach dem Sturz beim Saisonauftakt als Zwölfter 25 Punkte hinter dem führenden Dennis Foggia (Honda) zurück, umso wichtiger war der siebte Rang in Mandalika.

«Es war ein harter Kampf, wir gaben alles, was wir hatten. Ich bin glücklich mit der Performance, die wir zeigten – wir waren schnell und konkurrenzfähig. Wir müssen das Rennen am Ende ein bisschen besser managen, daran werden wir arbeiten», kündigte Masia an.

Sein Teammanager und Meistermacher Aki Ajo weiß: «Natürlich wollen wir immer mehr, vor allem in Jaumes Fall, weil er die Erfahrung in der Klasse hat. Wir wissen aber alle, dass in einem Moto3-Rennen viele Dinge passieren können. Zu diesem Zeitpunkt der Saison müssen wir mit einem siebten Platz glücklich sein, nachdem er in der Top-Gruppe dabei gewesen ist und wichtige Punkte gesammelt hat.»

Masias Teamkollege Dani Holgado schaffte es als Neunter erstmals in die Top-10. Der Rookie, der sich in der Saisonvorbereitung das Schienbein gebrochen hatte, sprach von einem fantastischen Rennen. «Es war nicht einfach, weil es sehr heiß war, aber wir konnten die Reifen und die Müdigkeit gut managen. Ich bin zufrieden, weil wir das Rennen zu Ende gefahren sind, was wichtig war, und wir zudem um die Podestplätze gekämpft haben. Wenn man meine körperliche Verfassung bedenkt, können wir das in meinem erst zweiten Rennen mit dem Team als positiv verbuchen.»



Der zweite Tech3-Fahrer, Adrian Fernández, schied dagegen mit einem Motorproblem aus.

Moto3-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Dennis Foggia, Honda, 23 Rdn in 38:51,668 min (= 152,7 km/h)

2. Izan Guevara, GASGAS, + 2,612 sec

3. Carlos Tatay, CFMOTO, + 3,639

4. Sergio Garcia, GASGAS, + 3,759

5. Deniz Öncü, KTM, + 3,870

6. Xavier Artigas, CFMOTO, + 4,962

7. Jaume Masia, KTM, + 5,289

8. Elia Bartolini, KTM, + 5,405

9. Daniel Holgado, KTM, + 5,533

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 5,687

11. Ryusei Yamanaka, KTM, + 16,286

12. Kaito Toba, KTM, + 16,921

13. Scott Ogden, Honda, + 17,257

14. Mario Aji, Honda, + 24,626

15. Matteo Bertelle, KTM, + 24,809



Moto3 WM-Stand nach 2 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 34 Punkte. 2. Garcia 33. 3. Guevara 28. 4. Migno 25. 5. D. Öncü 25. 6. Toba 20. 7. Tatay 16. 8. Artigas 16. 9. Yamanaka 12. 10. McPhee 11. 11. 6. Moreira 10. 12. Masia 9. 13. Bartolini 8. 14. Holgado 7. 15. Suzuki 6. 16. Ortolá 5. 17. R. Rossi 4. 18. Nepa 3. 19. Odgen 3. 20. Aji 2. 21. Adrian Fernández 2. 23. Bertelle und Kelso, je 1.



Moto3 Konstrukteurs-WM-Stand:

1. Honda 50 Punkte. 2. GASGAS 40. 3. KTM 27. 4. CFMOTO 22. 5. Husqvarna 11.



Moto3 Team-WM-Stand:

1. Gaviota GASGAS Aspar Team 61 Punkte. 2. Leopard Racing 40. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 32. 4. Red Bull KTM Tech3 26. 5. Rivacold Snipers 25. 6. MT Helmets – MSI 22. 7. CIP Green Power 21. 8. Red Bull KTM Ajo 16. 9. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 11. 10. QJMotor Avintia 9. 11. MTA Team 8. 12. SIC58 Squadra Corse 4. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.