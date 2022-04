CFMOTO-Pilot Xavier Artigas (6.) kennt seine Stärken

Das Moto3-Rennen beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» blieb bis zur letzten Kurve spannend. Während Jaume Masia (KTM) gewann, hatte Xavier Artigas aus dem Team PrüstelGP etwas Pech.

Xavier Artigas kämpfte über die gesamte Renndistanz um das Podium im Moto3-Rennen am Sonntag in Austin. Der Spanier hatte zwar auf der Geraden einige Probleme mit seiner CFMOTO, doch die verlorene Zeit holte er regelmäßig auf der Bremse wieder auf. Der 18-Jährige hatte sich bereits auf einen möglichen Podestplatz vorbereitet, doch bei einem Ausweichmanöver in der letzten Runde ging etwas Zeit verloren und so wurde der PrüstelGP-Fahrer am Ende Sechster, 1,5 Sekunden hinter Sieger Jaume Masia (KTM).

Artigas betonte nach dem Rennen auf dem 5,5 km langen Kurs: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen. Platz 6 ist nicht schlecht. Auf der Geraden habe ich etwas Zeit verloren, aber beim Bremsen war ich sehr stark. Ich bin bereit für Portimão und wir werden sehen, was wir dort tun können.»

Teamkollege Carlos Tatay hatte ein schwierigeres Rennen. Der 18-jährige Spanier verpasste den Anschluss an die Spitzengruppe und er landete letztendlich im Ziel auf dem achten Platz.

«Wir hatten ein schwieriges Wochenende und ich habe es nicht geschafft, ein optimales Gefühl aufzubauen», klagte Tatay, der in Mandalika noch als Dritter auf dem Podium landete. «Ich habe bis zum Ende des Rennens gekämpft und Platz 8 ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich dort, wo wir sein wollen. Ich möchte mich weiter verbessern und es ist gut, jetzt nach Europa zurückzukehren und auf Strecken zu fahren, die ich besser kenne. Ich freue mich darauf.»

Nach vier von 21 Rennen steht Tatay in der Gesamtwertung mit 32 Zählern auf Position 7, Artigas ist Zehnter mit 26 WM-Punkten. CFMOTO belegt in der Herstellerwertung punktgleich mit Husqvarna den fünften Rang, in der Teamwertung ist die deutsche PrüstelGP-Truppe auf Position 3.

Moto3-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Masia, KTM, 38:58,286 min

2. Foggia, Honda, + 0,172 sec

3. Migno, Honda, + 0,394

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,490

5. Öncü, KTM, + 1,113

6. Artigas, CFMOTO, + 1,576

7. Guevara, GASGAS, + 2,887

8. Tatay, CFMOTO, + 8,208

9. Rossi, Honda, + 8,370

10. Suzuki, Honda, + 8,478

11. Ortolá, KTM, + 10,084

12. Ogden, Honda, + 10,272

13. Nepa, KTM, + 10,424

14. Fernández, KTM, + 17,967

15. Fellon, Honda, + 18,088

Fahrer WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 74 Punkte. 2. Garcia 58. 3. Migno 41. 4. Guevara 37. 5. Öncü 37. 6. Masia 34. 7. Tatay 32. 8. Sasaki 29. 9. Toba 27. 10. Artigas 26. 11. Rossi 23. 12. Suzuki 23. 13. Moreira 20. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Bartolini 13. 17. McPhee 11. 18. Ortolá 11. 19. Kelso 7. 20. Ogden 7. 21. Fernandez 7. 22. Nepa 6. 23. Aji 2. 24. Fellon 1. 25. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 90 Punkte. 2. GASGAS 74. 3. KTM 62. 4. Husqvarna 40. 5. CFMOTO 40.



Team-WM:

1. Leopard Racing 97 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 95. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 58. 4. Red Bull KTM Ajo 50. 5. Red Bull KTM Tech3 44. 6. Rivacold Snipers 41. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 40. 8. MT Helmets – MSI 36. 9. CIP Green Power 34. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. Angeluss MTA Team 17. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 7. 14. Honda Team Asia 2.