Austin: Jaume Masia (KTM) zurück auf der Siegerstraße

Das Moto3-Rennen in Austin/Texas entschied sich erst in der 17. und letzten Runde zu Gunsten von Red Bull KTM Ajo-Pilot Jaume Masia. Dennis Foggia (Honda) eroberte mit Platz 2 die WM-Führung zurück.

In einem spannenden Moto3-Rennen kristallisierte sich eine siebenköpfige Spitzengruppe heraus – bestehend aus Andrea Migno, Jaume Masia, Dennis Foggia, Deniz Öncü, Xavier Artigas und Diogo Moreira. Der starke Rookie Moreira (MT Helmets – MSI) stürzte allerdings eine Runde vor Schluss in der Kurve vor Start-Ziel und CFMOTO-Pilot Artigas kam nicht mehr ganz mit.

Fünf Fahrer stritten sich damit in der letzten Runde um die Podestplätze. Pole-Setter Migno (Rivacold Snipers) übernahm kurzzeitig die Spitze, er ging aber in der vorletzten Kurve weit, was die Tür für Masia und Foggia öffnete. Somit gewann der Spanier aus dem Red Bull KTM Ajo Team erstmals seit seinem Auftaktsieg 2021 in Doha/Katar wieder.

«Ich bin sehr glücklich in Austin gewonnen zu haben. Es ist ein außergewöhnliches Gefühl, wir haben hart für dieses Ergebnis gearbeitet. Wir haben das ganze Wochenende über 100 Prozent gegeben und der Einsatz des gesamten Teams ist schließlich belohnt worden», freute sich der strahlende Sieger.

«Der Start der Saison war schwierig», räumte der 21-jährige Masia ein, nun WM-Sechster. «Ich habe zwei Rennen aufgrund äußerer Einflüsse nicht beenden können. Wir gehen nach dem Sieg aber mit einem guten Gefühl nach Europa und wir werden versuchen, um mehr großartige Ergebnisse zu kämpfen – angefangen mit Portimão», verwies er auf den Portugal-GP am 24. April.

Foggia wurde vor seinem Honda-Markenkollegen Migno Zweiter und ist damit wieder an der Spitze der Moto3-Tabelle zu finden. «Es war ein hartes Rennen», schilderte der Leopard-Fahrer. «Diese Strecke ist knifflig und ich musste mit vielen Situationen klarkommen. Wir haben einen großartigen Job gemacht, ein Podest ist ein großartiges Ergebnis. Jetzt sind wir die Leader und in Portimão werden wir versuchen, dieses Momentum beizubehalten.»

Der als WM-Leader nach Austin gekommene Sergio Garica stürzte in der sechsten Runde nach einem Kontakt mit Dani Holgado in Kurve 13 und musste das Rennen schließlich aufgeben. «Ich war innen und auf der guten Linie, als ein Fahrer dicht hinter mir herzog und mich seitlich traf», ärgerte sich der Termas-Sieger. «Ich verlor die Kontrolle über das Vorderrad und konnte nichts mehr machen. Das war ein Manöver, das ich wirklich nicht verstehen kann. Ich bin frustriert und verärgert, aber das kann im Rennsport passieren.»

Für das GASGAS Aspar Team gab es im «Red Bull Grand Prix of the Americas» nichts zu holen: Vorjahressieger Izan Guevara unterlief ein Frühstart («Ich glaube, ich hatte ein kleines Problem mit der Kupplung»), weshalb er einen doppelten Long-Lap-Penalty verbüßen musste. Immerhin betrieb er als Siebter noch Schadensbegrenzung.

Moto3-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Masia, KTM, 38:58,286 min

2. Foggia, Honda, + 0,172 sec

3. Migno, Honda, + 0,394

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,490

5. Öncü, KTM, + 1,113

6. Artigas, CFMOTO, + 1,576

7. Guevara, GASGAS, + 2,887

8. Tatay, CFMOTO, + 8,208

9. Rossi, Honda, + 8,370

10. Suzuki, Honda, + 8,478

11. Ortolá, KTM, + 10,084

12. Ogden, Honda, + 10,272

13. Nepa, KTM, + 10,424

14. Fernández, KTM, + 17,967

15. Fellon, Honda, + 18,088

Fahrer WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 74 Punkte. 2. Garcia 58. 3. Migno 41. 4. Guevara 37. 5. Öncü 37. 6. Masia 34. 7. Tatay 32. 8. Sasaki 29. 9. Toba 27. 10. Artigas 26. 11. Rossi 23. 12. Suzuki 23. 13. Moreira 20. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Bartolini 13. 17. McPhee 11. 18. Ortolá 11. 19. Kelso 7. 20. Ogden 7. 21. Fernandez 7. 22. Nepa 6. 23. Aji 2. 24. Fellon 1. 25. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 90 Punkte. 2. GASGAS 74. 3. KTM 62. 4. Husqvarna 40. 5. CFMOTO 40.



Team-WM:

1. Leopard Racing 97 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 95. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 58. 4. Red Bull KTM Ajo 50. 5. Red Bull KTM Tech3 44. 6. Rivacold Snipers 41. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 40. 8. MT Helmets – MSI 36. 9. CIP Green Power 34. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. Angeluss MTA Team 17. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 7. 14. Honda Team Asia 2.