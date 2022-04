Sergio Garcia (GASGAS): WM-Führung wieder verloren

Das Moto3-Rennen am Sonntag in Austin auf dem Circuit of The Americas war wahrlich kein Zuckerschlecken für das GASGAS-Team. Sergio Garcia kam unverschuldet zu Sturz, Izan Guevara machte einen Frühstart.

Erst beim Rennen in Termas de Rio Hondo eroberte Sergio Garcia mit seinem ersten Saisonsieg die Moto3-Gesamtführung. Der GASGAS-Fahrer kam gut gelaunt nach Austin, wo er beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» einen weiteren Podestplatz anpeilte. Während der Spanier in der Spitzengruppe unterwegs war, berührte ihn Red Bull KTM Ajo-Pilot Daniel Holgado in Runde 6 und der GASGAS-Pilot stürzte.

«Ich habe in die Kurve eingelenkt und war auf der Ideallinie, al sein anderer Fahrer sich näherte und mich an der Seite traf. Ich habe die Kontrolle über das Motorrad verloren und ich konnte nichts mehr machen. Ich kann dieses Manöver absolut nicht verstehen», ärgerte sich Garcia nach dem Rennen auf dem 5,5 km langen Kurs in Texas.

Der 19-Jährige fügte an: «Ich bin sehr frustriert und verärgert, aber so etwas kann im Rennsport passieren. Es war nicht mein Fehler, wir schauen aufs nächste Rennen mit hoffentlich einem besseren Ergebnis in Portugal.» Seine WM-Führung musste er an Dennis Foggia abgeben (Honda).

Auch der zweite GASGAS-Fahrer erlebte einen schwarzen Sonntag. Izan Guevara zuckte am Start etwas zu früh und kassierte dafür von den Stewards zwei Long-Lap-Penalty. Der Spanier beendete das Rennen dennoch auf dem siebten Platz in den Top-10. «Ich weiß nicht, was beim Start passierte, aber ich denke, ich hatte ein kleines Problem mit der Kupplung», sagte er anschließend.

«Wieder viel Pech, denn mein Rhythmus im Rennen war gut genug, um mit der Führungsgruppe zu mitzufahren. Es ist sehr schade, denn auch in der Weltmeisterschaft hat es uns hart getroffen. Zwei Long-Lap-Penalty und ich habe alles aus meinen Reifen herausgeholt», versicherte er und betonte abschließend: «Wir werden in den nächsten Rennen alles geben.»

Moto3-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Masia, KTM, 38:58,286 min

2. Foggia, Honda, + 0,172 sec

3. Migno, Honda, + 0,394

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,490

5. Öncü, KTM, + 1,113

6. Artigas, CFMOTO, + 1,576

7. Guevara, GASGAS, + 2,887

8. Tatay, CFMOTO, + 8,208

9. Rossi, Honda, + 8,370

10. Suzuki, Honda, + 8,478

11. Ortolá, KTM, + 10,084

12. Ogden, Honda, + 10,272

13. Nepa, KTM, + 10,424

14. Fernández, KTM, + 17,967

15. Fellon, Honda, + 18,088

Fahrer WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 74 Punkte. 2. Garcia 58. 3. Migno 41. 4. Guevara 37. 5. Öncü 37. 6. Masia 34. 7. Tatay 32. 8. Sasaki 29. 9. Toba 27. 10. Artigas 26. 11. Rossi 23. 12. Suzuki 23. 13. Moreira 20. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Bartolini 13. 17. McPhee 11. 18. Ortolá 11. 19. Kelso 7. 20. Ogden 7. 21. Fernandez 7. 22. Nepa 6. 23. Aji 2. 24. Fellon 1. 25. Bertelle 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Honda 90 Punkte. 2. GASGAS 74. 3. KTM 62. 4. Husqvarna 40. 5. CFMOTO 40.

Team-WM:

1. Leopard Racing 97 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 95. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 58. 4. Red Bull KTM Ajo 50. 5. Red Bull KTM Tech3 44. 6. Rivacold Snipers 41. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 40. 8. MT Helmets – MSI 36. 9. CIP Green Power 34. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. Angeluss MTA Team 17. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 7. 14. Honda Team Asia 2.